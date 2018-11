Bundesrat: Keine Mehrheit für erschwerten PrEP-Zugang

Der Bundesrat stimmte über Änderungsempfehlungen zum "Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versorgung" ab

Heute, 13:06h,

Zu Update springen: FDP-Bundestagsfraktion erfreut über die Entscheidung (14.50 Uhr)



Der Bundesrat hat am Freitagnachmittag eine Empfehlung des Gesundheitsausschusses abgelehnt, der den geplanten Zugang zur kostenlosen Präexpositions-Prophylaxe (PrEP) erschwert hätte. Ursprünglich hatte das Land Niedersachsen vorgeschlagen, für den Gesetzentwurf der Bundesregierung eine Änderungsempfehlung auszusprechen, dass nur Fachärzte mit einem gesonderten Vertrag die PrEP verschreiben und mit der Krankenkasse abrechnen dürfen (queer.de berichtete).



Die Abstimmung fand im Rahmen von mehr als zwei Dutzend Änderungsempfehlungen zum "Entwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versorgung" ab, das auch Regelungen zur PrEP enthielt. Ein Drittel der Ausschussempfehlungen wurde abgelehnt, darunter auch Ziffer 3, der einen sogenannten "Selektivvertrag" für die Abgabe von PrEP durch Fachärzte notwendig gemacht hätte. Ziel dieser Einschränkung war laut Ausschuss eine erhöhte Sicherheit bei der Einnahme (PDF).

Deutsche Aids-Hilfe kritisierte Änderungsvorschläge

Die großen Fachverbände Deutsche Aids-Hilfe, Deutsche Aids-Gesellschaft und Deutsche Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte in der Versorgung HIV-Infizierter hatten bereits am Donnerstag in einer Pressemitteilung an die Politik appelliert, den PrEP-Finanzierung nicht unnötig zu verwässern oder zu verzögern. Der Entwurf der Bundesregierung garantiere bereits die "Qualitätssicherung", so die Organisationen.



Sollte die Finanzierung der PrEP nun wie von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geplant beschlossen werden, werden Krankenkassen voraussichtlich ab nächsten Jahr die Pille bezahlen. Das Gesetz wird wohl im Frühjahr 2019 in Kraft treten. Der Bundesrat hätte das Gesetz nicht stoppen, sondern höchstens verzögern können, da es nicht zustimmungspflichtig ist.



Bereits jetzt nehmen 6.000 Menschen in Deutschland die PrEP auf eigene Kosten ein, so eine Schätzung der Bundesregierung vom Sommer. Bis zu 10.000 Personen seien an der Pille zum Schutz von HIV interessiert. (queer.de berichtete). (dk)



Update 14.50 Uhr: FDP-Fraktion begrüßt Entscheidung



Die FDP-Bundestagsfraktion hat sich in einer ersten Reaktion erleichtert über die Ablehnung der PrEP-Empfehlung des Gesundheitsausschusses geäußert. Jens Brandenburg, der LSBTI-politische Fraktionssprecher, nannte die Entscheidung in einer Pressemitteilung "genau richtig". "Gesundheitlicher Schutz darf nicht vom Wohnort abhängen. Die PrEP ist eine hervorragende Chance, Neuinfektionen mit HIV deutlich zurückzudrängen", so Brandenburg. Wer sich und andere schütze, handle verantwortungsvoll. "Das darf nicht an scheinheiligen bürokratischen Hürden scheitern. Der Zugang zu PrEP muss auch im ländlichen Raum möglich sein. Wir sollten jetzt aktiv für die PrEP werben und vorhandene Vorurteile abbauen."



Auch Wieland Schinnenburg, der Fraktionssprecher für Drogen- und Suchtpolitik, lobte die Ablehnung als eine positive Maßnahme für den Einzelnen und die Gesellschaft: "Jede verhinderte HIV-Infektion ist für die Betroffenen ein Gewinn, zudem ist eine HIV-Prävention durch PrEP erheblich günstiger als die langjährige Behandlung einer HIV-Infektion und Aids-Erkrankung. Deshalb setzen wir uns als FDP-Bundestagsfraktion für eine schnelle Einführung von PrEP ein."