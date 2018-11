Neue Gruppierung warnt vor "Verschwuchtelung" junger Männer

Mit diesem Bild will die Sammlungsbewegung Hass auf bestimmte Gruppen provozieren (Bild: Sammlungsbewegung "Christlich konservativ")

Von Dennis Klein

Heute, 16:10h,

Schwule, Linke, Muslime… Das sind die Hauptfeinde einer neuen selbsternannten Sammlungsbewegung mit dem Namen "Christlich konservativ", die derzeit unter Russlanddeutschen wirbt.



Die Gruppierung stellt sich unter anderem auf den russischen sozialen Online-Netzwerken Odnoklassniki.ru und vk.ru vor und vertreibt auf Deutsch und Russisch ein 24-seitiges Magazin, das die Ziele der Bewegung vorstellt. Auf dessen Titelseite befindet sich eine obszönes Photoshop-Bild mit einem Antifa-Mitglied, einem Mann in Strapsen und einem Mann in einem arabischen Gewand, die gemeinsam auf ein Kruzifix pinkeln.



In dem Magazin (Motto: "Weil wir wieder darauf stolz sein wollen, ein Christ und ein Deutscher zu sein!") werden rechte Verschwörungstheorien über die drei verhassten Gruppen wiedergekäut. Warum sie Feinde sind, wird gleich zu Beginn erklärt:

Diese drei Männer verfolgen ohne Zweifel die Absicht, Jesus Christus zu verhöhnen. Jeder aus einem anderen Grund. Der Schläger der Antifa, weil es ihm nicht um Gott geht, sondern um Gewalt und Anarchie. Der Schwule, weil er seine Erfüllung nicht im Glauben sucht, sondern in widernatürlicher Lusterfüllung. Und der Muselmane, weil er nicht an Christus glaubt, sondern an einen heidnischen Mondgott namens Allah.

Unter der Überschrift "Die Homo-Lobby" geht das Magazin näher darauf ein, dass sie Schwule nicht für echte Männer hält:

Deutsche Männer im wehrfähigen Alter haben heute gar keine Lust mehr darauf, unser Land zu verteidigen. Sie haben nie gelernt zu kämpfen, weder im Leben, noch beim Militär. Die Wehrpflicht wurde faktisch abgeschafft. In der Pädagogik hat sich in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr ein fataler Trend durchgesetzt: Jungen werden von Kindheit an verweichlicht und zu zahmen Trotteln erzogen, die aus Angst vor Widerstand jeder Konfrontation aus dem Wege gehen. Statt männliche Entschlossenheit zu fördern, werden die Knaben auf weibliche Zurückhaltung gedrillt. Hinzu kommt ein Schwulenkult, mit dem junge Männer verschwuchtelt werden. Die Gender- und Homo-Lobby hat ganze Arbeit geleistet.

Russland als Vorbild

In dem Magazin wird deutlich die Nähe zu Russland gesucht. So gibt es im Grundsatzprogramm drei Forderungen zum Thema "Frieden und internationale Beziehungen": den Austritt Deutschlands aus der Nato, die Schließung aller westlichen Militärbasen im Land und die Aufhebung der Russland-Sanktionen.



Auch mit der Sprache orientiert sich die neue Bewegung am Putin-Reich. So macht sie wie die Moskauer Politiker Stimmung gegen die "Propaganda für homosexuelle Beziehungen", weil diese "die deutsche Gesellschaft, die europäische Zivilisation und Kultur […] zerstören" würden.



Bundesvorsitzender der Gruppierung ist der Kölner Dimitri Rempel, der bislang als Chef der Kleinpartei "Die Einheit" bekannt war. Sie trat bei mehreren Kommunal- und Landtagswahlen an, aber konnte nie ein Mandat erringen; zuletzt schaffte die Partei bei der Landtagswahl im Saarland 0,2 Prozent der Stimmen.



"Die Einheit" wird immer wieder verdächtigt, der verlängerte Arm des russischen Regimes in Deutschland zu sein. Rempel selbst wird von Kritikern als "Putins williger Helfer" oder "Moskaus fünfte Kolonne in Deutschland" bezeichnet. Ihm wird vorgeworfen, mit Desinformationskampagnen die Demokratie in Deutschland beschädigen zu wollen.



Dimitri Rempel bei einem Auftritt in einem russischen Propagandasender, der in der von Russland annektierten Krim sendet

Ein Wort in eigener Sache

