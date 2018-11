Gestern, 17:28h, noch kein Kommentar

Die Münchner Polizei vermeldete am Sonntag einen Überfall auf einen Planetromeo-User. Demnach suchte ein 30 Jahre alter schwuler Mann aus dem Landkreis Pfaffenhofen am Freitag nach einem schnellen Sexdate. Auf den "Blauen Seiten" stieß er auf ein Profil zweier Männer, mit denen er sich am Busbahnhof Scheidplatz in München-Schwabing verabredete.



Gegen 17 Uhr trafen alle Beteiligten laut Polizeibericht am verabredeten Treffpunkt ein. Doch an einer abgelegenen Örtlichkeit des Luitpoldparks zog einer der unbekannten Männer ein Messer und hielt es dem 30-Jährigen vor die Brust. Er bedrohte ihn mit den Worten: "Geld her oder ich stech dich ab!"

Die Angreifer konnten unerkannt flüchten

Der 30-Jährige lief zunächst davon, wurde aber durch den Angreifer zu Fall gebracht, der ihn daraufhin am Kragen packte und mehrfach mit der Hand ins Gesicht schlug. Nun kam der zweite Mann hinzu und entnahm dem 30-Jährigen aus der Gesäßtasche den Geldbeutel und das darin befindliche gesamte Bargeld. Aufgrund des Erscheinens von unbeteiligten Passanten ließen die Angreifer von ihrem Opfer ab und flüchteten in Richtung Busbahnhof.



Nach der Tat stellte der 30-Jährige fest, dass sein Mobiltelefon, das er in der Brusttasche der Jacke verstaut hatte, ebenfalls verschwunden war. Der schwule Mann wurde durch den Sturz und die Schläge ins Gesicht leicht verletzt. Er alarmierte von sich aus die Polizei, eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Tätern verlief jedoch negativ.



Beschreibungen der mutmaßlichen Täter



Die Ermittlungen hat das zuständige Kommissariat 21 übernommen, das Beschreibungen der mutmaßlichen Räuber veröffentlichte. Zum ersten Täter heißt es: "ca. 18-19 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, wirkte feminin, helle Gesichtsfarbe, ohne Bart, dunkle, kurze nach hinten gegelte, wellige Haare, beidseitig kleine Ohrstecker; bekleidet mit schwarzer Winterjacke mit Fellfutter und Kapuze, blaue Jeans und schwarze Schuhe; hatte ein Messer dabei."



Zum zweiten Täter wurden folgende Angaben gemacht: "ca.19 Jahre alt, ca. 183 cm groß, schlank, schwarze, kurze Haare, schwarzer, schmaler Kinnbart ohne Oberlippe, Nasenpiercing (Stift), dunkler Teint; bekleidet mit schwarzer Winterjacke mit Fellfutter und Kapuze, blaue Jeans und schwarze Schuhe." Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 21 unter Telefon (089) 2910-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Ein ähnlicher Überfall auf einen Planetromeo-User hatte sich bereits vor zwei Jahren in München ereignet. Der Täter, der sich als "Marcus" ausgab, wurde damals gefasst und zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt (queer.de berichtete). (cw/pm)