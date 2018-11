Peter Hahne warnt vor "falscher Toleranz"

Peter Hahne moderierte zwischen 2010 und 2017 eine nach ihm benannte Talkshow am frühen Sonntagnachmittag (Bild: obs / ZDF / Jürgen Detmers)

Peter Hahne hat zum Widerstand gegen die angebliche Meinungsdiktatur und die "falsche Toleranz" in Deutschland aufgerufen. Im Rahmen eines Gesprächsforums des CDU-nahen Johann-Amos-Comenius-Clubs sagte der 66-jährige ehemalige Nachrichtensprecher laut der evangelischen Nachrichtenagentur "idea" am vergangenen Mittwoch in der Dresdner Frauenkirche: "Die christlich geprägte europäische Kultur geht vor die Hunde, wenn wir nicht endlich der Diktatur des Relativismus eine Leidenschaft für die Wahrheit entgegensetzen", so Hahne vor rund 500 Besuchern.



Weiter erklärte der evangelikale Aktivist: "Heute jubelt uns jede Minderheit unter dem Deckmantel der Toleranz ihre Ideologie unter, und selbst Kirchen und Parteien mit intelligenten Leuten an der Spitze fallen auf diese Meinungsdiktatur oft schon in vorauseilendem Gehorsam rein."



Als Beispiel nannte er das Thema "Gender", das von Rechtspopulisten derzeit oft als Synonym für die Ablehnung von Homo- und Transsexuellen verwendet wird. In dieser Frage werde, so Hahne, in Wahrheit nicht nur Toleranz, sondern Akzeptanz verlangt. "Auch Spitzenpolitiker scheinen Toleranz mit Doppel-L zu schreiben: Sie finden alles toll", sagte der frühere Moderator. Nur Widerstand helfe gegen diese Entwicklung.

Hahne: Toleranz nur unter dem Kreuz

Ein tolerantes Europa existiere laut Hahne nur unter dem christlichen Kreuz – oder überhaupt nicht. Als Kritikpunkte nannte er unter anderem, dass in kirchlichen Kindergärten angeblich keine Krippen mehr an Weihnachten ausgepackt würden und auch die Bezeichnung "Weihnachtsmarkt" verdrängt werde ("Für mich bleibt der Weihnachtsmarkt ein Weihnachtsmarkt und wird kein Wintermarkt").



Die schwul-lesbische "Christmas Avenue" in Köln; laut Peter Hahne steht das Wort "Weihnachtsmarkt" in Gefahr

Bereits mehrfach hatte sich Hahne über die angebliche "Meinungsdiktatur" empört und beklagt, dass viele Worte von liberalen Kräften auf die Verbotsliste gesetzt würden. Aus diesem Grund veröffentlichte er 2014 ein Buch mit dem Titel: "Rettet das Zigeuner-Schnitzel! Empörung gegen den täglichen Schwachsinn. Werte, die wichtig sind".



Peter Hahne, der in den letzten drei Jahrzehnten unter anderem die ZDF-Sendungen "heute", "heute-journal" und "Berlin direkt" moderierte, hat aus seiner evangelikalen Weltsicht in der Vergangenheit nie einen Hehl gemacht. Das ehemalige Mitglied des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) kritisierte immer wieder Liberalisierungsbestrebungen in seiner Kirche. Als die EKD etwa 2013 eine Orientierungshilfe herausgab, in der sie gleichgeschlechtliche Beziehungen als "gleichwertig" einstufte, kritisierte Hahne das Dokument als "ein Beispiel für geistliche Substanzlosigkeit" und "trendiges Mode-Allerlei".



Innerhalb der evangelischen Kirche bewegt sich Hahne seit Jahren in homophoben Zirkeln. So ist er etwa Kuratoriumsmitglied in der Organisation ProChrist, in der sich homofeindliche Kräfte sammeln. Der frühere ProChrist-Chef Ulrich Parzany hatte etwa zum "Widerstand" gegen "Irrlehren" innerhalb der Kirche aufgerufen und Homosexualität zum drängendsten Problem der Gegenwart erklärt (queer.de berichtete). (dk)