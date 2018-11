"Dritte Option": Scharfe Kritik am Gesetzentwurf der Bundesregierung

Der Innenausschuss tagte am Montag, um das Gesetz noch bis Jahresende beschließen zu können (Bild: Twitter / bv_trans

Nach einer öffentlichen Anhörung des Innenausschusses zum Gesetzentwurf um das dritte Geschlecht am Montag fordern die Grünen, SPDqueer und LGBTI-Aktivisten Veränderungen – und kritisieren, dass der Entwurf der Bundesregierung bei weitem nicht weitgehend genug sei.



Sven Lehmann, der queerpolitischer Sprecher der grünen Fraktion im Bundestag, kritisierte "große Mängel" am Gesetzentwurf. Als Beispiel nannte er den Zwang, ein Attest vorzulegen: "Der ärztliche Attestzwang ist nicht mehr zu halten. Der Vorschlag, Menschen mit Hilfe eines ärztlichen Attestes nach Geschlechtern zu kategorisieren, widerspricht der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes", so Lehmann. Der Kölner Abgeordnete zitierte dabei aus einem Urteil der Höchstrichter, wonach sich laut einem wissenschaftlichen Konsens "das Geschlecht nicht allein nach genetisch-anatomisch-chromosomalen Merkmalen bestimmen oder gar herstellen lässt, sondern von sozialen und psychischen Faktoren mitbestimmt wird".



Auch die Organisation SPDqueer forderte, "ein fortschrittlicheres und weitergehendes Gesetz zu verabschieden, das eine echte Dritte Option darstellt". Insgesamt verlangt die Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratischen Partei Veränderungen in zehn Punkten.

Unterschriftenliste überreicht

Im Vorfeld der Ausschusssitzung übergaben Mitglieder der Kampagne "Gleiches Recht für jedes Geschlecht" 42.143 Unterschriften an den CDU-Politiker Marc Henrichmann. Die Unterzeichnet forderten darin den Gesetzgeber auf: "Sorgen Sie dafür, dass auch Deutschland seinen menschenrechtlichen Verpflichtungen nachkommt und die Rechte von trans- und intergeschlechtlichen Menschen gesetzlich verankert – mit einem Gesetz zur Anerkennung und zum Schutz der Geschlechtervielfalt!"



Der Gesetzgeber ging die Reform nicht freiwillig an: Der Gesetzentwurf wurde notwendig, weil das Bundesverfassungsgericht im Herbst 2017 erklärte, dass Intersexuelle das Recht haben müssten, sich als drittes Geschlecht jenseits von männlich und weiblich eintragen zu lassen (queer.de berichtete). Die Bundesregierung legte daraufhin ihren sehr eng gefassten "Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben" vor, der vergangenen Monat erstmals im Bundestag debattiert wurde (queer.de berichtete). Die Reform ist besonders eilbedürftig, weil sie nach der Karlsruher Entscheidung bis zum 1. Januar 2019 in Kraft treten muss.



Wegen des Zeitdrucks wird wohl schon am Mittwoch der Ausschuss über den Gesetzentwurf beraten. Kurz darauf, spätestens aber in der letzten Sitzungswoche im Dezember, muss über den Entwurf im Plenum abschließend beraten und beschlossen werden. (cw)