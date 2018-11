Heute, 12:05h, noch kein Kommentar

Hermes und sein Partner reisen auf eine kleine griechische Insel, um fernab der großen Stadt herauszufinden, ob ihre kriselnde Beziehung noch eine Chance hat. Die magische Abgeschiedenheit des Strandes und die atemberaubende Schönheit der Natur bringen die beiden körperlich und emotional wieder nah zueinander.



Die Edition Salzgeber hat eine deutsche Synchronfassung von "Er liebt mich" auf DVD veröffentlicht

All die Probleme, die Vergangenheit, die Fehler und die emotionalen Verletzungen scheinen auf einmal ganz weit weg. Doch können die beiden schwulen Männer ihre Liebe auch zurück in den Alltag bringen, vorbei an den Verletzungen der Vergangenheit? Sind sie bereit für den nächsten Schritt?



"Wir hatten schon ein Jahr voller Streit, Drogen und Geldnot hinter uns. Ich dachte, du würdest dich nach einem anderen umsehen", heißt es im Trailer des poetischen Liebesdramas "Er liebt mich" von Konstantinos Menelaou, das jetzt auf DVD erschienen ist. "Ich war mir nicht sicher, was du gemacht hast; ob du überhaupt was gemacht hast. Ich konnte sehen, dass dir unsere Beziehung langsam zu viel wurde. Aber deine Liebe ist nie vergangen. Du warst immer da. Warum hast du mich geliebt?" (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Infos zur DVD



Er liebt mich. Drama. Großbritannien 2017. Regie: Konstantinos Menelaou. Darsteller: Hermes Pittakos, Sanuye Shoteka. Laufzeit: 73 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung, englische Originalfassung. Untertitel: keine. FSK 16. Edition Salzgeber