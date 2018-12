Ehe für alle: Eigene Kinder widersprechen AKK

Sandro Halank, Wikimedia Commons / wikipedia) Annegret Kramp-Karrenbauer begann 2015 als saarländische Ministerpräsidentin ihre Attacke gegen die Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben (Bild:

Die CDU-Generalsekretärin und Kandidatin für den Parteivorsitz, Annegret Kramp-Karrenbauer, wird von ihren Kindern für ihre homophoben Positionen kritisiert. Dies räumte die 56-Jährige in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung ein.



Auf die Frage, was ihre Kinder am meisten an der Haltung der Mama störe, antwortete Kramp-Karrenbauer: "Beim Thema 'Ehe für alle', die ich sehr traditionell sehe, haben meine Kinder eine andere, entspanntere Sichtweise. Das ist zum Teil sicher auch eine Generationenfrage." Die gläubige Katholikin ist seit 1984 mit dem Bergbauingenieur Helmut Karrenbauer verheiratet. Die beiden haben eine Tochter und zwei Söhne, einer ist Mitglied der Jungen Union.

Ehe für alle erster Schritt zu Vielehen und legaler Inzucht

Die kurz "AKK" genannte CDU-Generalsekretärin ist eine strikte Gegnerin der Gleichstellung homosexueller Paare. Erst im vergangenen Monat wiederholte sie in der Talkshow "Maybrit Illner" ihre beleidigende These, dass die Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben zur Legalisierung von Vielehen und Inzucht führen könne. Wer die Ehe-Öffnung unterstütze, nehme auch "weitere Möglichkeiten in Kauf", so die Saarländerin während der live im ZDF ausgestrahlten Sendung (queer.de berichtete).



Im Gespräch mit "Bild" erzählte Kramp-Karrenbauer auch, dass sie noch nie gekifft habe. "Das hat mich nie gereizt." Dagegen sei das Lesen für sie immer "die Tür in die Fantasiewelt" gewesen. "Deswegen brauchte ich nichts anderes, um mein Bewusstsein zu erweitern." (cw)