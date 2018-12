Jede und jeder darf jünger aussehen, aber man wird damit nicht rechtlich jünger… (Bild: 20th Century Fox)

Mit seinen 69 Jahren habe er Nachteile im Beruf und beim Internet-Dating kaum noch Chancen: Der Niederländer Emile Ratelband hat sich amtlich um 20 Jahre verjüngen lassen wollen. Ein Gericht wies das Ansinnen des als "Positiv-Guru" bekannten Motivationstrainers jedoch zurück, wie die Zeitung "De Telegraaf" am Dienstag berichtete. Die Änderung seines Geburtsdatums vom 11. März 1949 auf den 11. März 1969 sei nicht statthaft, hat ein Familienrichter in Arnheim (Provinz Gelderland) am Vortag entschieden.



Ratelband hatte unter anderem auf Probleme bei der Suche nach geneigten Partnerinnen auf Dating-Plattformen wie Tinder verwiesen. "Wenn ich auf Tinder sage, dass ich 69 bin, bekomme ich keine Antwort. Aber wenn ich als 49 gelte, bin ich bei meinem Aussehen in einer luxuriösen Position", sagte er nach Angaben der Amsterdamer Zeitung "Volkskrant". Sein Anliegen sei mit dem Wunsch von Transgender-Menschen nach Änderung der Angabe zu ihrem Geschlecht oder auch mit der Änderung von Namen in amtlichen Papieren vergleichbar, argumentierte Ratelband.



Das sah der Richter anders: Viele Menschen fühlten sich heute zwar länger gesund und fit, jedoch würde die offizielle Streichung von Lebensjahren "unerwünschte juristische und gesellschaftliche Folgen haben". Er verwies darauf, dass viele Rechte und Pflichten mit dem tatsächlichen Alter verbunden seien – etwa das Wahlrecht, die Schulpflicht oder auch die Altersversorgung. Offensichtlich vergeblich hatte Ratelband seine Bereitschaft bekundet, auf die staatliche Rente zu verzichten. Er kündigte an, in Berufung zu gehen.

LGBTI-Gegner nutzen Fall für ihre Argumentation

Gegner der Anerkennung von Transpersonen versuchen, sich die Klage des Niederländers zunutze zu machen. So fragte die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch unter Berufung auf den Fall am Montag letzter Woche in einer öffentlichen Anhörung des Innenausschusses, in der es um den Gesetzentwurf zur Anerkennung des dritten Geschlechts und Oppositionswünsche zu Reformen des Transsexuellengesetzes ging: "Es gibt Menschen, die sich deutlich jünger oder älter fühlen als sie biologisch alt sind. Wenn die Biologie mit dem Geschlecht nichts zu tun hat, hat dann die Biologie was mit dem Alter zu tun?"



Die Freiburger Privatdozentin Dr. Anna Katharina Mangold antwortete unter anderem mit den Worten: "Der Punkt ist, dass die biologische geschlechtliche Zuordnung mit einem höheren Zwangscharakter einhergeht als das Alter, was alle Menschen in gleicher Weise durchlaufen." Storch bezeichnete die Ausführungen der Experten später in sozialen Netzwerken als "Gender-Gaga". (dpa/dk)