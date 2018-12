Heute, 09:01h, noch kein Kommentar

Das Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes (BLSB), Kleiststr. 35, Berlin, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n:



Sachbearbeiter*in für die Abteilung Finanzen / Verwaltung.



Ihre wesentlichen Aufgaben:

• selbständige Bearbeitung von Zuwendungsprojekten von der Antragsstellung bis zur Abrechnung in enger Absprache mit den Projektverantwortlichen

• Personalkostenberechnungen

• Prüfen, kontieren, buchen der Geschäftsvorfälle / Belege / Kostenstellenrechnung

• Konten-, Kosten-, Budgetkontrolle

• Allgemeine Bürotätigkeiten im Tagesgeschäft



Ihr Profil:

• Abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelor) in einer relevanten Fachrichtung oder gleichwertige Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen

• Erfahrung mit Buchhaltungsprogrammen, bevorzugt Lexware

• Grundkenntnisse der Personalabrechnung

• sehr gute Kenntnisse in den allgemeinen Büroprogrammen wie Word, Excel, Outlook

• strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise

• Teamgeist, Fairness sowie Respekt im Umgang mit anderen Menschen



Wünschenswert:

• Erfahrung mit Finanzenwesen speziell im gemeinnützigen Bereich

• Kenntnis der Förderlandschaft und Drittmittelbewirtschaftung



Wir bieten:

• eine unbefristete Stelle

• Vergütung nach TV-L

• eine wertschätzende und diskriminierungssensible Arbeitskultur

• ein vielfältiges und engagiertes Team



Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung per Email an .