Noch immer werden Job-Bewerber nach ihrer sexuellen Orientierung befragt

Auch zwölf Jahre nach Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes stellen Personalverantwortliche Bewerbenden in Vorstellungsgesprächen unzulässige Fragen. Das ist das Ergebnis der am Mittwoch vorgestellten Umfrage und Broschüre "Was Arbeitgeber fragen (dürfen)" (PDF) der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, mit der diese Arbeitnehmer über ihre Rechte aufklären will.



Acht Prozent der befragten Frauen und Männer berichten davon, schon einmal nach einem Kinderwunsch befragt worden zu sein, sechs Prozent der befragten Frauen wurden bereits gefragt, ob sie schwanger seien. 18 Prozent der Befragten gaben an, sie seien gefragt worden, ob Deutsch ihre Muttersprache sei, und 15 Prozent, welche Religionszugehörigkeit sie hätten.



"Derartige Fragen sind in der Regel unzulässig", kommentiert die ADS in einer Pressemitteilung vom Mitwoch. "Das wissen nicht alle Bewerbenden. Selbst bei der Frage nach einer bestehenden Schwangerschaft, die eindeutig und ausnahmslos verboten ist, gehen 39 Prozent der befragten Personen davon aus, dass sich der Arbeitgeber danach erkundigen darf."

Die sexuelle Orientierung und der Problemfall Kirchen

In der telefonischen Befragung von knapp unter 1.000 Menschen gaben ferner noch immer ein Prozent an, nach der sexuellen Orientierung befragt worden zu sein. Nur fünf Prozent der Befragten glaubt, dass eine entsprechende Frage zulässig ist.



"Hier ist sich die ganz überwiegende Mehrheit (…) bewusst, dass Fragen danach nicht erlaubt sind", kommentiert die ADS in der Broschüre. Doch die Behörde muss zugleich aufklären: "Eine Ausnahme ergibt sich auch hier wiederum im Zusammenhang mit kirchlichen Arbeitgebern. Nach noch herrschender Rechtsprechung wäre eine unterschiedliche Behandlung aufgrund der sexuellen Identität wohl gemäß § 9 Abs. 2 AGG gerechtfertigt" – der Gesetzgeber hatte wegen des angesprochenen Selbstverwaltungsrechts der Kirchen für diese weitreichende Ausnahmen im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vorgesehen.



"Nach dieser Vorschrift dürfen Religionsgemeinschaften von ihren Beschäftigten ein loyales und aufrichtiges Verhalten im Sinne ihres jeweiligen Selbstverständnisses verlangen", so die ADG. Während die Stelle nicht weiter darauf eingeht, wie weit dieses Recht geht, verbreitet sie die "Logik" der Kirchen unkommentiert weiter: "Das Praktizieren von Homosexualität und das Eingehen einer eingetragenen Lebenspartnerschaft können demnach einen schwerwiegenden Verstoß gegen dieses Loyalitätsgebot darstellen."



Die Kirchen gehören zu den größten Arbeitgebern in Deutschland – und haben in der Vergangenheit schon schwule Lehrer oder lesbische Kindergarten-Putzfrauen entlassen. Vor Gerichten und in der Politik wird seit Jahren darüber gestritten, die Ausnahmen beim Diskriminierungsschutz stärker auf den Bereich der Verkündung einzuschränken (queer.de berichtete). Auch die Antidiskriminierungsstelle hatte entsprechende Urteile begrüßt (queer.de berichtete).

Bewerber dürfen lügen



Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) untersagt eine Benachteiligung von Beschäftigten aufgrund des Alters, einer Behinderung, der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung oder der Religion/Weltanschauung. In diesem Sinne stelle beispielsweise die Frage nach einer Schwangerschaft eine Benachteiligung von Bewerberinnen wegen des Geschlechts und einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot dar, so die ADS allgemein.



"Fragen nach Kinderwunsch, Schwangerschaft, nach der sexuellen Orientierung oder beispielsweise nach pflegebedürftigen Angehörigen haben im Bewerbungsgespräch nichts zu suchen", so Bernhard Franke, kommissarischer Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, in der Pressemitteilung. "Im Vordergrund muss immer die Qualifikation der Bewerbenden stehen. Von einem zu erwartenden Kinderwunsch oder von der Herkunft dürfen Arbeitgeber eine Job-Entscheidung dagegen nicht abhängig machen. Bewerbende, denen derartige Fragen gestellt werden, müssen nichts dazu sagen – und dürfen bei Fragen nach einer Schwangerschaft sogar die Unwahrheit sagen. Denn all dies geht den Arbeitgeber nichts an."



Die Erhebung wurde vom Meinungsforschungsinstitut Kantar EMNID als telefonische Befragung im Zeitraum vom 15. November bis 8. Dezember 2017 durchgeführt. Die Fragen gingen an 976 Befragte einer bevölkerungsrepräsentativen Stichprobe, die in den zurückliegenden fünf Jahren mindestens ein Bewerbungsgespräch hatten. 54,7 Prozent der Befragten waren weiblich.



Im letzten Jahr hatte die ADS eine Studie vorgestellt, wonach rund ein Drittel von lesbischen, schwulen, bisexuellen und transgeschlechtlichen Beschäftigten am Arbeitsplatz mit allen Kollegen offen über ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität spricht (queer.de berichtete). (nb/pm)