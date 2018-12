Lesbische Romni mit Behinderung nach Albanien abgeschoben

Unterstützer der Frau fordern eine Rücknahme der Abschiebung (Bild: flickr / brx0 / by 2.0)

Heute, 16:46h,

Nach Angaben des "Queer Refugees Network Leipzig" ist am frühen Donnerstagmorgen eine "schwer traumatisierte" lesbischen Romni nach Albanien abgeschoben worden – obwohl der Fall vorab für Kritik gesorgt hatte. Bereits im August hatte der Verband auf das drohene Schicksal der "jungen lesbischen Frau mit Mehrfachbehinderung, diagnostizierter Traumafolgestörung und festgestellter Reiseunfähigkeit" hingewiesen (queer.de berichtete).



Bei der Frau handelt es sich um ein Mitglied der in Albanien massiv diskriminierten Roma-Minderheit, der nach einem schweren Minen-Unfall in ihrer Kindheit beide Beine und Teile einer Hand amputiert worden waren. Durch den Unfall hatte die Frau schwerwiegende Verletzungen im Bauchraum erlitten. Folgen sind kognitive und sprachliche Einschränkungen sowie eine schwere Posttraumatische Belastungsstörung. Ihr blieben in ihrer Heimat medizinische Unterstützung sowie Bildung trotz enormen eigenen Einsatzes fast gänzlich verwehrt, so das Refugee Network im August. Die Familie reagierte zudem mit Gewalt auf die Erkenntnis, dass sie lebisch ist.



Die taz berichtet über drohende Abschiebung einer schwer behinderten lesbischen Romni nach Albanien. Bitte teilen und Menschen auf das Unrecht das hier gerade geschieht aufmerksam machen! Gepostet von Queer Refugees Network Leipzig am Montag, 26. November 2018 Facebook / Queer Refugees Network Leipzig

"Sie war vor ihrer Familie nach Deutschland geflohen, da diese sie misshandelt und eingesperrt hatte", so der Refugee-Verein. "Die Frau wurde Opfer von Menschenhandel, durch einen Mann, der sich als ihr Ehemann ausgab, und wurde in einer Asylunterkunft in Sachsen sexuell missbraucht und zwangsprostituiert." Sie unternahm mehrere Suizid-Versuche.



Laut "Queer Refugees" hätten mehrere psychologische, psychiatrische und allgemein-medizinische Stellungnahmen vorgelegen, die die Frau als nicht reisefähig und als dringend behandlungbedürftig einstuften. Zusätzlich war Ende November ein Antrag auf Duldung aus humanitären Gründen gestellt worden – ein Asylantrag war abgelehnt worden. Das Verwaltungsgericht Leipzig habe dem BAMF am 4. Dezember mitgeteilt, "dass davon ausgegangen wird, dass bis über die Entscheidung über den Eilantrag von Vollzugmaßnahmen abgesehen wird." Vertreter der Stadt bis zum Bürgermeister und der Stadtgesellschaft hätten Unterstützungsschreiben an das Landratsamt geschickt, das darauf nicht reagiert habe.

Am frühen Morgen aus der Wohnung gezerrt

Dennoch kam es am Donnerstag zu der Abschiebung. Polizisten hätten die Frau zunächst gegen vier Uhr morgens aus dem Haus getragen, so das "Queer Refugees Network" unter Berufung auf Augenzeugen. Unter Schreien und Weinen habe die Frau ihren Sozialarbeiter angerufen, ihr Anwalt habe eine aktuelle Stellungnahme zur Reiseunfähigkeit noch vor der Abschiebung an die Bundespolizei am Flughafen weitergeleitet.



Die Abschiebung habe das nicht verhindert: "Um ca. 10 Uhr startete das Flugzeug. Um ca. 12.30 Uhr rief die Frau den Sozialarbeiter erneut an, wieder schrie und weinte sie, albanische Stimmen waren im Hintergrund zu hören (…) Sie sei ohne jegliche persönlichen Sachen wie z.B. Kleidung oder ihr Geld abgeschoben worden. Nicht einmal ihre Prothesen, auf die sie dringend angewiesen ist, um sich, wenn auch eingeschränkt, bewegen zu können, wurden mitgenommen."



Die albanischen Behörden hätten die Familie der Frau kontaktiert und ihren Aufenthaltsort weitergegeben, so der Hilfsverein weiter. Inzwischen habe man von ihr erfahren, "dass sie bei der Abschiebung gefesselt und geknebelt worden sei, sie habe am Flughafen zwei Stunden auf dem Boden liegen müssen. Sie schickte Bilder von Hämatomen am linken Ober- und Unterarm. Ihre Stimme war heiser und kaum zu verstehen. Sie sagte, sie wolle sich umbringen."

Rückholung gefordert

Über die Abschiebung herrsche bei allen beteiligten Menschen und Organisationen "absolute Fassungslosigkeit und Unverständnis", so das Network. "Sämtliche Behörden waren über die Situation der besonders schutzbedürftigen Frau informiert. Es lag im Ermessen der zuständigen Behörde, eine Duldung aus humanitären Gründen zu gewähren." Nun wisse die Familie über ihre Rückkehr Bescheid und auch der Mann, deren Opfer sie geworden sei, könne darüber erfahren.



Bei der Frau drohe auch eine "Verwahrlosung": Es sei fraglich, wie sie eine Unterkunft sowie adäquate medizinische und psychologische Versorgung erhalten solle. Daher appeliere man "an die Behörden, sich ihrer Verantwortung für das Leben der Frau zu stellen und die Abschiebung rückgängig zu machen".



Spendenaufruf für von Abschiebung bedrohter Transfrau



In einem ähnlichen Fall aus Köln haben derweil am Donnerstag der Flüchtlingsrat NRW und unter anderem das Schwule Netzwerk NRW zu Spenden aufgerufen, um mit einer Verfassungsbeschwerde eine Abschiebung zu verhindern.



Die Betroffene war demnach bereits im Jahr 2016 aus Mazedonien nach Deutschland geflohen. "Sie stellte einen Asylantrag, weil sie in ihrem Herkunftsland aufgrund zahlreicher Faktoren willkürliche Gewalt und Diskriminierung erlitt." Sie sei transgender, Romni und Analphabetin, leide unter Diabetis und sei schwer psychisch erkrankt. "In Mazedonien hat sie als Obdachlose lange auf der Straße gelebt und sich vom Betteln ernährt. Ihr Körper hat bereits zahlreiche Narben davongetragen", so der Flüchtlingsrat. "Schon als Kind wurde sie von ihren Eltern verstoßen und ist bei einer Tante groß geworden. Zur Schule konnte sie nie gehen."



Wie bei Anträgen von Menschen aus "sicheren Herkunftsländern" üblich, wurde auch ihr Asylantrag als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt. Auch das Verwaltungsgericht lehnte den Schutzantrag ab. "Die Situation von Transmenschen in Mazedonien ist jedoch prekär", so der Flüchtlingsrat. Mehr Informationen bietet der Spendenaufruf. (cw/pm)



Artikel nachträglich um Spendenaufruf aus Köln ergänzt