So schamlos lügen David Berger und Nicole Höchst über queere Schulaufklärung

Von Norbert Blech

In der letzten Woche berichteten wir, wie die AfD im Mainzer Landtag in zwei Anfragen Details zum Aktionsplan "Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen" und dem queeren Schulaufklärungsprojekt SCHLAU wissen wollte – und befürchteten, die rechte Partei wolle "Munition etwa zu angeblichen Steuerverschwendungen oder 'ideologischen' Förderungen finden".



Das Ergebnis lässt sich nun seit dem Wochenende bestaunen: Das Blog "Philosophia Perennis" des rechten schwulen Publizisten David Berger veröffentlichte in Zusammenarbeit mit der AfD-Bundestagsabgeordneten Nicole Höcht einen Bericht unter der Überschrift "Millionen Steuergelder für Analsex-Unterricht in Rheinland-Pfalz", der seitdem in sozialen Netzwerken wild geteilt wird und in dem vor allem das Schulprojekt SCHLAU angegriffen wird.



Dieses habe "bis 2017 1,264 Millionen Euro Steuergelder allein in Rheinland-Pfalz" erhalten, heißt es in dem Bericht. Es ist die einzige genannte Summe in dem Artikel, der – ohne sie zu verlinken – auf eine der beiden Landtagsanfragen verweist.



Aus dem Artikel von Berger und Höchst, dessen Autorenschaft sich nicht genau abgrenzen lässt

In dieser Antwort auf die Große Landtags-Anfrage der AfD (PDF) hatte die Landesregierung auf insgesamt 65 Fragen (!) der rechten Partei zu SCHLAU geantwortet. Aus dieser ist klar erkennbar, dass die staatliche Förderung des übrigens ehrenamtlichen Projekts zuletzt lediglich 10.000 Euro jährlich betrug und bislang insgesamt 62.000 Euro zur Verfügung gestellt wurden.



Die tatsächliche Förderung von queerer Schulaufklärung in Rheinland-Pfalz

Wie kommt die AfD auf 1,264 Millionen Euro? Sie hat offenbar die ebenfalls abgefragte Förderung des Landesverbands QueerNet seit 2006 hinzugerechnet (2018: 177.400 Euro). Der Verein ist Träger von SCHLAU, betreut aber zahlreiche weitere eigene und fremde Projekte. Die Landesregierung weist auf die Förderung für "Verbandsarbeit", das Projekt "Queere Flüchtlinge" oder das Projekt "Familienvielfalt" hin – mit diesem größten jährlichen Einzelposten werden Fachkräfte von Familien- und Jugendeinrichtungen für LGBTI-Fragen sensibilisiert. In der gesonderten Antwort zur Anfrage zum Aktionsplan (PDF) werden weitere QueerNet-Projekte wie "Gleichgeschlechtliche Lebensweisen im Alter" oder die "Förderung der Beratung von transidenten und intersexuellen Menschen" genannt. In zwei Jahren wurden zudem noch unter anderem 7.850 Euro für einen "Kita-Koffer Familien- und Lebensvielfalt" ausgegeben. Der Landesaktionsplan förderte zudem unter anderem eine Studie zur "strafrechtlichen Verfolgung und Rehabilitierung homosexueller Menschen" mit 100.000 Euro.

Antidiskriminierungsarbeit als "Analsex-Unterricht" diffamiert

"Millionen Steuergelder für Analsex-Unterricht"? Das ist natürlich auch bezüglich der Unterrichts-Inhalte gelogen. SCHLAU sei "nicht unumstritten", da das Projekt "auch nicht vor Themen wie Darkroom, Analsex und Sadomasochismus im Schulunterricht halt macht – ohne, dass die Kinder jemals danach gefragt hätten", heißt es im Artikel gar. Einziger Beleg ist ein verlinkter "Welt"-Artikel zu NRW aus dem Jahr 2016, "Kinder sollen Analsex in der Schule spielen", der die gezielt geschürte Panik-Polemik ("Puff für alle") gegen Abschnitte eines einzelnen Methodenhandbuchs, "Sexualpädagogik der Vielfalt", aufgriff und schon damals zu Kritik führte.



Abgesehen davon, dass Pädagogen auf auftauchende Schülerfragen angemessen reagieren können sollten und dass im Rahmen von Sexualkunde auch eine Aufklärung über Analverkehr Sinn macht, ist dies nicht die Aufgabe von SCHLAU; bei dem Projekt berichten jugendliche LGBTI schlicht über ihr Leben. "SCHLAU macht keine Sexualaufklärung, sondern Antidiskriminierungsarbeit", stellte das angegriffene NRW-Projekt bereits 2014 in einem FAQ klar. "Das bedeutet, dass wir mit den Jugendlichen über Lebensentwürfe und Familienmodelle, über Coming-out und Diskriminierung sprechen. Wenn Sexualität zum Thema gemacht wird, dann durch die Jugendlichen selbst." Die Methoden würden an die "Zusammensetzung der Klasse und an das Alter der Jugendlichen angepasst", man fange frühestens mit der siebten Klasse an. Das von "Philosophia Perennis" gewählte Aufmacherbild lässt jüngere Kinder vermuten.



Aus der Selbstdarstellung von SCHLAU Rheinland-Pfalz

Die Webseite von SCHLAU Rheinland-Pfalz betont unter dem Punkt "Konzepte", man leiste "einen grundlegenden Beitrag zu Akzeptanz, effektiver Gewaltprävention und ganzheitlicher Gesundheitsförderung" – Stichworte wie "Analverkehr" sucht man vergeblich. SCHLAU sei "kein Programm der Sexualaufklärung, sondern eines der Demokratiebildung und der Vielfaltspolitik", antwortete auch die Landesregierung der AfD. "Durch das biografische Erzählen nehmen SCHLAU-Workshops Bezug auf die Selbstbestimmung des eigenen Lebensentwurfs. Die Erziehung zu Toleranz und Respekt wird durch die Weitergabe persönlicher Erlebnisse erfahrbar und lernbar gemacht."



Der Artikel von Berger und Höchst ignoriert diese Fakten folglich bewusst. Dafür wird noch ebenfalls wissentlich falsch nahegelegt, SCHLAU habe etwas mit queer.de zu tun, über das sich der Artikel ebenfalls empört. So heißt es etwa: "Am 06.12.18 ging es auf der Internetseite von 'queer' um einen Film, indem die Kanzlerin bei lesbischen Liebesspielen gezeigt wird." Das sei "Respektlosigkeit und Rücksichtslosigkeit gegenüber alles und jedem, der nicht LGBT ist, also der Mehrheit der Bevölkerung", kommentiert Nicole Höchst.

Höchst: Keine "Belästigung" durch Homo- und Transsexuelle

Die AfD-Bundestagsabgeordnete spricht in dem "Philosophia Perennis"-Artikel angesichts von SCHLAU von "steuerfinanzierter Sexualindoktrination durch Berufshomosexuelle" (nochmals: SCHLAU ist ehrenamtlich!), von "Sexexperimenten von Lobbyvereinen" (nochmals: es geht weder um Sex noch um "Experimente") und von "Heterophobie" und "Hass gegen alles, was hetero" ist (nochmals: SCHLAU will Akzeptanz fördern).



Wie bei früheren Vorträgen betont Höchst in dem Artikel, jeder dürfe homo- oder transsexuell leben – "solange die Handlungen nicht strafrechtlich relevant sind". Die "sexuelle Ausrichtung und die sexuelle Identität einer Person" seien "allerdings privat": "Ich beanspruche für mich und meine Kinder, nicht ständig und überall mit der Sexualität anderer Leute belästigt zu werden. Das grenzt ja an staatlich verordnete sexuelle Nötigung."



Video (13,5 MB) | Höchst betont immer wieder, von Homosexuellen in Ruhe gelassen werden zu wollen; diese dürften immerhin "privat, einvernehmlich und über 18" tun, was sie wollen. Ausschnitt aus einer von mehreren Vorträgen Höchsts zur "Frühsexualisierung", hier am 8. September 2018 mit Hetze gegen LGBTI, gegen Schulaufklärung über sie sowie gegen Aktionspläne gegen Homo- und Transphobie. Zum Abschluss lobte sie ein an dem Abend verteiltes, zwei Jahre altes Magazin , in dem führende Homo-Hasser Deutschlands schreiben und Markus Hoffmann von "Wüstenstrom" für die "Heilung" Homosexueller wirbt (Quelle: AfD Nordschwaben / Facebook

Der Bundestag hatte vor wenigen Wochen abgelehnt, Höchst – wie von der AfD vorgeschlagen – ins Kuratorium der Bundestiftung Magnuns Hirschfeld zu schicken (queer.de berichtete). Die frühere Studienrätin kämpft gegen eine angebliche "Frühsexualisierung" an Schulen, lehnt die "Ehe für alle" als "Befriedigung von Kleinstinteressengruppen" ab und behauptet, dass es unter homosexuellen Männern mehr Pädophile gibt (queer.de berichtete).



Das Blog "Philosophia Perennis" von David Berger hat sich derweil in den letzten Jahren zu einem der am meisten in sozialen Netzwerken geteilten rechten Blogs entwickelt, auch dank extremer Überspitzungen und einseitiger Empörungen sowie Falschmeldungen und Hetze vor allem gegen Flüchtlinge und Muslime. Der schwule Theologe, der einst den Kampf gegen den Homo-Hass von kreuz.net anführte, unterstützt in Artikeln inzwischen nicht nur rechtsextreme Vereinigungen wie die "Identitäre Bewegung", sondern auch homo- und transfeindliche Bewegungen wie die "Demo für alle" und Aktivisten wie den Biologen Ulrich Kutschera, mit dem er zusammen im Kuratorium der nach Desiderius Erasmus benannten AfD-Parteistiftung sitzt.



Hetze und Fake News verbreiten sich in sozialen Netzwerken wie Facebook und hier Twitter besonders gut

Ein Wort in eigener Sache

