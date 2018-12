Von Fabian Schäfer

Es gibt einen ganzen Stapel an Büchern, Regisseur Rosa von Praunheim zeigt ihn gleich zu Beginn seines Films "Männerfreundschaften", die sich mit Homosexualität zu Goethes Zeit oder mit der Homosexualität des Nationaldichters selbst beschäftigen.



Davon ausgehend macht sich Rosa von Praunheim auf eine Spurensuche. Er sucht nach schwulen, homoerotischen Zwischentönen in den Werken der Weimarer Klassik. Was steckte wirklich hinter den Männerfreundschaften des 18. Jahrhunderts?



Die freundschaftliche Liebe, die in den Briefen beschrieben, überhöht, gepriesen wird, klingt für uns heute übertrieben bis kitschig. Doch damals war das ein gesellschaftlich akzeptierter, öffentlicher Umgang unter Männern. Oder doch mehr?

Junge Männer, die sich im See mit Wasser vollspritzen



Rosa von Praunheim trifft Literaturwissenschaftler und andere Experten. Manche widersprechen einander, manche – wie der Medizinhistoriker Florian Mildenberger – sind besonders thesenstark. Kein Wunder, dass ihm die Kamera immer besonders nahe ist, während sie zu anderen eher auf Distanz geht. So ergibt sich auf der einen Seite ein Dokumentarfilm, der ganz im Sinne der Dialektik versucht, dem Thema möglichst nahe zu kommen.



Doch Rosa von Praunheim erschafft mehr als das: Durch seine Motivation, durch seine Person, die immer wieder selbst auftritt, macht er "Männerfreundschaften" zu einer persönlichen Erkundung. Dazu kommen Reenactments, zu denen sich die Schauspieler selbst äußern. Sie diskutieren, streiten sich – und sie spielen Goethe, Schiller, Gleim, Adele Schopenhauer, von Kleist oder August von Platen nach. Dadurch sind sie mehr als Living History oder Dokutainment. Die Darsteller sind mehr als das, sie werden selbst zu Experten, ihre Meinung wird gehört.



Wenn dann italienische junge Männer im See toben, sich nahe kommen, streicheln und mit Wasser vollspritzen, und sich Rosa von Praunheim fragt, wie Sex bei den damaligen Hygiene-Zuständen überhaupt funktioniert hat ("denn so ein Schwanz muss ja auch unheimlich gestunken haben!"), dann ist das endgültig keine schnöde Doku mehr, sondern ein echter Praunheim-Film.

Das Männlichkeits-Bild ist nicht beständig



Ein Film, der den Horizont erweitert, zum Nachdenken anregt, Diskussionsstoff liefert, und vor allem unheimlich viel Spaß macht – und gleichzeitig eine seriöse Lockerheit bewahrt. Rosa von Praunheim holt kein neues oder aktuelles Thema auf die Leinwand, und auch das Fazit seiner Experten bietet keine großen Überraschungen.



Und doch beweist "Männerfreundschaften", dass das aktuelle Bild von Männlichkeit, Männerfreundschaft, Liebe und Zuneigung kein beständiges ist. Es hat sich gewandelt, es sah zu Goethes Zeit völlig anders aus, und es wird sich weiter wandeln.



Rosa von Praunheim konzentriert sich nicht nur auf Homosexualität. Er beweist, dass es ein breites Spektrum Queerness und Fluidität im 18. Jahrhundert schon gab – und damit alles andere als eine Mode oder Erscheinung unserer Zeit ist. August von Sachsen-Gotha-Altenburg etwa hat damals seinen Hof schon in Frauenkleidern schockiert.



Ob Goethe und Schiller denn etwas miteinander hatten – wir wissen es nicht. Aber das Spekulieren, das Neu-Lesen und Queer-Lesen der Gedichte und Episoden, es macht sehr viel Spaß. Und Lust auf Literatur!

Männerfreundschaften. Dokumentarfilm. Deutschland 2018. Regie: Rosa von Praunheim. Mitwirkende: Matthias Luckey, Valentin Schmehl, Thomas Linz, Tobias Schormann, Max Conrad, Sybille Enders, Petra Hartung, Bernhard Jarosch, Sebastian Lange, Wolfgang Mirlach, Maximilian Müller, Nils Ramme, Runa Schäfer, Willi Seibt, Jakob Turkôsek. Laufzeit: 85 Minuten. FSK 12. Verleih: missingFILMs. Kinostart: 13. Dezember 2018