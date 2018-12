Fotofahndung: Leipziger Polizei sucht nach brutalem Trans-Hasser

Sebastian Rittau / flickr) Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach einem brutalen Täter (Bild:

Die Polizei in Leipzig hat am Dienstag das Foto eines mutmaßlichen Gewalttäters veröffentlicht, der im Frühsommer eine transsexuelle Studentin in Uni-Nähe angegriffen und verletzt haben soll. Die Frau war durch den Angriff verletzt worden und musste im Krankenhaus behandelt werden (queer.de berichtete).



Den Behördenangaben zufolge handle es sich bei der gesuchten Person um einen zirka 35 Jahre alten Mann. Der Unbekannte ist ungefähr 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat einen normalen Körperbau und trug zum Tatzeitpunkt keinen Bart. Seine Haarfarbe wird als braun beschrieben, außerdem habe er "stechende Augen".



Wer kennt diesen Mann? Mit dem Handy-Foto suchen die Behörden nach dem Schläger (Bild: Polizei Sachsen)

Zeugen, die den Mann anhand der Beschreibung oder des Bildes erkennen, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Hinweise sollen an die Kriminalpolizei (Dimitroffstr. 1) oder jede andere Polizeidienstelle gerichtet werden. Telefonische Hinweise werden an 0341-966 4 6666 erbeten.



Mann schlug Studentin aus Hass ins Gesicht



Der Vorfall hatte sich am Abend des 25. Juni ereignet. Der Mann hatte die 22-Jährige in Anwesenheit einer befreundeten Kommilitonin vor der Moritzbastei zunächst nach ihrem Geschlecht gefragt und aufgefordert, ihren Intimbereich zu entblößen. Die Angesprochenen versuchten das Gespräch zu beenden. Der Täter reagierte darauf unvermittelt mit einem gezielten Schlag in das Gesicht der jungen Frau. Die gesamte Eskalation spielte sich in einem Zeitraum von weniger als einer Minute ab.



Die Angegriffene hatte sich durch den Schlag das Nasenbein gebrochen. Sie hatte laut Polizei erhebliche Schmerzen und Nasenbluten. Kurz nachdem die 22-Jährige sich in die Notaufnahme der Leipziger Uni-Klinik begeben hatte, wurde dort auch der Unbekannte gesehen. Die Freundin des Opfers konnte damals mit ihrem Handy ein Foto des Mannes vor dem Krankenhaus schießen. (cw)