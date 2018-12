"Deutschlands backende Tunte" wird zum Quotenflop

Heute, 13:17h, noch kein Kommentar

Da die Zuschauerbeteiligung bei "Hauptsache süß" in den letzten drei Wochen "erschreckend schwach" (quotenmeter.de) ausgefallen war, zieht RTL die Reißleine. Das Format mit dem schwulen Food-Kolumnisten René Oliver, das bislang am Sonntagnachmittag zu sehen war, erhält daher einen neuen, weniger attraktiven Sendeplatz: Die nächste Folge, die im Ruhrgebiet spielt, wird am Sonntag bereits um 7.45 Uhr bei RTL zu sehen sein. Die letzte der sechs Episoden (Bergisches Land) läuft dann am Tag vor Heiligabend ab 9.30 Uhr.



Der Marktanteil der Backshow ist seit der ersten Sendung Mitte November in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen von ohnehin nicht berauschenden 7,3 Prozent auf zuletzt 3,3 Prozent gesunken. Damit liegt die Show weit unter den Durchschnittsmarktanteilen von rund zwölf Prozent. Insgesamt wollten die letzte Folge nur 550.000 Menschen sehen.



"Hauptsache süß" ist die erste eigene RTL-Sendung von René Oliver, der sich selbst als "Deutschlands backende Tunte" bezeichnet (queer.de berichtete). In der Sendung reist der 24-Jährige durch deutsche Regionen, um den besten Hobbybäcker zu finden. Wegen der schlechten Quoten gilt es jetzt als praktisch ausgeschlossen, dass die Show eine zweite Staffel erhält.

Statt Backshow zeigt RTL Wiederholungen

Ein Grund für den Flop könnte auch das aus Quotensicht schlechte Umfeld sein, in dem "Hauptsache süß" gezeigt wird. Die Sendung "Unsere gemeinsame Wohnung", die unmittelbar vor René Olivers Show gezeigt wurde, konnte zuletzt auch nur schlechte Marktanteile einfahren und wurde daher ebenfalls auf den Sonntagmorgen verschoben. RTL zeigt stattdessen am Nachmittag Wiederholungen von eigenproduzierten Formaten wie "Das Supertalent", "Bauer sucht Frau" oder "Die 25".



Wer nicht am Sonntagmorgen wegen der Show früh aufstehen will, kann die Sendung nach der Ausstrahlung auch bei TVNow ansehen (kostenlos, mit Werbung). (cw)