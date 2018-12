Drama bei "Freundinnen": Ist Klaus schwul?

"Freundin" Nadine ist nicht amused, als sie die Zunge ihres Verlobten im Mund des Tanzlehrers entdeckt (Bild: RTL)

Die erst Ende August gestartete Nachmittags-Soap "Freundinnen – Jetzt erst recht" wartet mit einer dramatischen "Ist er's oder ist er es nicht"-Handlung auf: Nadine (Sarah Victoria Schalow) hat in der am Montag erstmals ausgestrahlten 75. Folge ihren Verlobten Klaus (Ben Engel) dabei erwischt, wie er seinen Tanzlehrer Sandro küsst – gerade, als sie ihm von ihrer Schwangerschaft erzählen will.



Klaus (re.) mit seinem Tanzlehrer Sandro (Bild: RTL)

Der Kuss setzt Nadine zu – in den Folgen in dieser Woche nimmt der Kuss einen Großteil des Handlungsstrangs der Seifenoper um die vier Freundinnen Tina, Kaya, Nadine und Heike aus Grevenbroich ein.



In der Mittwochsfolge stellt Nadine etwa Sandro zur Rede, der ihr zufällig über den Weg läuft: "Du lässt ab jetzt die Finger von Klaus! Ich will nicht, dass du ihn nochmal triffst. Klaus ist nicht schwul. Merk dir das", lautet ihre klare Ansage. Laut dem Tanzlehrer habe es zwischen ihm und Klaus wirklich geknistert ("Ich hab Klaus nicht angemacht – ich hab ihn zu nichts gezwungen"). Doch Nadine glaubt ihm kein Wort: "Das würde ich jetzt auch sagen." Sie könne sich einfach nicht vorstellen, dass Klaus auf Männer steht. Immerhin sind sie doch seit fünf Jahren glücklich zusammen. "Klaus ist nicht schwul, merk dir das!"



Auch die Freundinnen debattieren, was mit Klaus los ist: "Also erzähl mir doch nicht, dass er zufällig mit seiner Zunge in Sandros Mund gefallen ist", sagt etwa Heike. Kaya nimmt dagegen eine andere Position ein: "Meinst du allen Ernstes, Klaus hat versucht, den Mann zu küssen, der ihm den Hochzeitswalzer beibringen soll? Für die Hochzeit mit der Frau seines Lebens?" Es habe sich ja schließlich nur um einen Kuss gehandelt.

Klaus zu seiner Verlobten: Ich küsse keine Männer mehr

Klaus selbst gibt sich unschuldig: "Ich war total überrrumpelt. Das hat mich total überrascht", erzählt er Nadine. Sein Hirn sei eben ausgefallen. Klaus verspricht daher seiner Verlobten, dass eine solche Sache nie wieder vorkommen werde.



Nadine (Sarah Victoria Schalow), Kaya (Shirin Soraya), Tina (Franziska Arndt) und Heike (Katrin Höft) meistern in der Seifenoper ihren Alltag gemeinsam (Bild: MG RTL D)

"Freundinnen – Jetzt erst recht" wird bei RTL wochentäglich um 17.00 Uhr ausgestrahlt. Es handelt sich dabei bereits um die vierte Soap des Senders neben "Unter uns" (17.30 Uhr), "Alles was zählt" (19.05 Uhr) und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (19.40 Uhr). Alle Seifenopern behandeln immer wieder schwule oder lesbische Handlungsstränge. "Unter uns" sorgte etwa im Frühjahr für Aufregung, als die seit vielen Jahren in der Serie integrierten Figuren Ringo (Timothy Boldt) und Easy (Lars Steinhöfel) ihre Liebe zueinander entdecken (queer.de berichtete). (cw)

