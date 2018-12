Karliczek nimmt nicht zu ihrem homophoben Interview Stellung

J.-H. Janßen / wikipedia) Bildungs- und Forschungsministerin Anja Karliczek weckt pauschale Zweifel daran, ob Kinder in Regenbogenfamilien gut aufwachsen (Bild:

Die CDU-Politikerin Anja Karliczek, seit Mitte März Bundesministerin für Bildung und Forschung, hat bei einer Fragestunde im Bundestag am Mittwochnachmittag nicht zu ihren homophoben Ausführungen in einem n-tv-Interview vom 20. November Stellung genommen, sondern ihren Staatssekretär vorgeschickt.



Die Ministerin hatte in dem Interview wegen der Öffnung der Ehe vor einer "Verschiebung der Strukturen" gewarnt, ihre Ablehnung der Gleichbehandlung im Ehe-Recht verteidigt und erneut Zweifel am Wohlergehen von Kindern in Regenbogenfamilien geäußert. So forderte sie dazu eine Langzeitstudie – obwohl dutzende Untersuchungen zu dem einhelligen Ergebnis kommen, dass es Kindern in Regenbogenfamilien genau so gut geht wie in traditionellen Familien (queer.de berichtete).



Der Abgeordnete Kai Gehring (Grüne) wollte daher von der Ministerin im Plenum des Bundestages mit einer vorab vorgelegten Frage unter Verweis auf entsprechende Studien wissen, ob sie "inzwischen den Forschungsstand zur Kenntnis genommen" habe und ob sie weiter an ihren Einschätzungen festhalte. Karliczek war allerdings nicht anwesend, so dass der parlamentarische Staatssekretär Thomas Rachel (CDU) die Antworten gab.



Rachel äußerte sich darauf und auf Nachfragen von Gehring und seinen Parteifreundinnen Steffi Lemke und Katharina Dröge nur sehr allgemein. Er betonte, dass sein Ministerium "für Respekt gegenüber den vielfältigen Formen von Familienstrukturen" eintrete. Auf konkrete Nachfragen, wie das Ministerium auf Mobbing an Kindern aus Regenbogenfamilien oder an LGBTI-Schülern reagieren wollte, verweigerte er aber eine Antwort.

Bereits vor zwei Wochen hatte Gehring Karliczek nach diesem Thema befragt. Damals wollte die Ministerin ebenfalls nicht zur Sache antworten – stattdessen attackierte sie den Grünen als intolerant: "Ich bin nach einer Meinung gefragt worden in dem Interview, die Grundlage einer Entscheidung war, die wir im Juli 2017 getroffen haben. Und Meinungsvielfalt und Toleranz ist normalerweise immer Ihr Ding, und ich finde, hier geht's grad nicht, oder?"

Gehring: Karliczek müsste es als Forschungsministerin besser wissen

Kai Gehring zeigte sich nach dem zweiten Versuch einer Frage an die Ministerin verwirrt: "Als Abgeordnete diskriminiert Karliczek Regenbogenfamilien, obwohl sie es als Forschungsministerin besser wissen könnte, dass es Kindern gleichgeschlechtlicher Paare bestens geht."



Besonders getroffen gefühlt habe sich Gehring über das fehlende Bekenntnis, stärker gegen Diskriminierung vorzugehen. "Kindern mit gleichgeschlechtlichen Eltern geht es genauso gut wie Kindern, die mit verschiedengeschlechtlichen aufwachsen. Viel größer ist aber die Gefahr, in der Schule oder in Jugendclubs gemobbt zu werden. Wenn es Karliczek und Rachel wirklich ernst ist mit dem Kindeswohl, werden sie Anti-Mobbing-Initiativen stärken müssen." (dk)