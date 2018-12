Homophobe AfD-Politikerinnen fallen erneut durch

Von Dennis Klein

Die AfD ist am Donnerstag erneut damit gescheitert, ihre Abgeordneten in das das Kuratorium der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld und das Bundestagspräsidium zu entsenden. Eigentlich hatte die AfD Nicole Höchst für die Bundesstiftung als Kuratoriumsmitglied vorgeschlagen und Mariana Harder-Kühnel als Bundestagsvizepräsidentin. Der AfD steht in beiden Gremien – wie allen anderen Bundestagsfraktionen – je ein Posten zu, allerdings müssen alle Kandidaten von der Mehrheit des Bundestages bestätigt werden. Diese Mehrheit verfehlten beide Politikerinnen bereits zum zweiten Mal.



Für Höchst votierten in einer öffentlichen Abstimmung per Handzeichen lediglich die Abgeordneten von der AfD. Vertreter von SPD, FDP, Linksfraktion und Grünen lehnten sie dagegen ab, ebenso wie Teile der Union – andere CDU/CSU-Parlamentarier enthielten sich der Stimme. Bereits Anfang November scheiterte Höchst – damals stimmte aber neben ihrer AfD auch die Union für die 48-Jährige (queer.de berichtete).



Mariana Harder-Kühnel konnte in einer geheimen Abstimmung dieses Mal lediglich 241 Stimmen auf sich vereinigen. Nötig gewesen wäre die absolute Mehrheit aller Abgeordneten, also 355 Stimmen. 377 Parlamentarier lehnten die AfD-Frau ab, 41 enthielten sich. Bereits Ende November war Harder-Kühnel von der Mehrheit abgelehnt worden – damals hatte sie nur 223 Ja-Stimmen erreicht (queer.de berichtete).

Harder-Kühnel und Höchst nutzen rechtes Kampfwort "Frühsexualisierung"

Innerhalb der AfD gilt Harder-Kühnel als relativ moderat, sorgte in der Vergangenheit aber mit homophoben Äußerungen für Schlagzeilen. Wiederholt behauptete sie, die Erwähnung von Homosexualität im Schulunterricht führe zu "Frühsexualisierung". Im März forderte sie beispielsweise bei einer Bundestagsrede die Bundesregierung auf, "die staatlich aufgezwungene unnatürliche Frühsexualisierung unserer Kleinsten in Kitas und Grundschulen [zu] verhindern". Pädagogen verweisen dagegen darauf, dass derartiger Unterricht Mobbing gegen Minderheiten verhindern und die hohen Selbstmordraten unter queeren Schülern bekämpfen könne.



Nicole Höchst fiel noch öfter mit homophoben Äußerungen auf. So bekämpfte sie nicht nur wie Harder-Kühnel in Vorträgen den Aufklärungsunterricht als "Frühsexualisierung", sondern warb auch für die LGBTI-feindliche "Demo für alle". Schwulen Männern warf sie sogar vor, eher Kinder zu missbrauchen als Heterosexuelle. Konkret behauptete sie laut einem Bericht der "Rhein-Zeitung" vergangenes Jahr bei einer Wahldebatte vor Schülern, Studien belegten, "dass es unter homosexuellen Männern mehr Pädophile gibt". Vermutlich stützte sie sich dabei auf einen FAZ-Gastkommentar aus dem Sommer; die Zeitung hatte für diese Falschbehauptung eine Rüge des Presserats erhalten (queer.de berichtete).



Empörung hatte ausgelöst, dass die AfD ausgerechnet eine derart homophobe Politikerin für eine Stiftung nominierte, die die Aufgabe hat, der gesellschaftlichen Diskriminierung von Lesben und Schwulen entgegenzuwirken. Das Kuratorium der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld fasst dabei die wichtigsten Beschlüsse zu ihrer Arbeit, etwa zur Vergabe von Forschungsaufträgen und Förderungen und zur Ernennung des Vorstands. Ihm gehören Vertreter mehrerer LGBTI-Verbände sowie für die jeweilige Legislaturperiode Vertreter mehrerer Ministerien sowie aller Fraktionen des Bundestags an.



Auch der als Höchsts Stellvertreter vorgeschlagene AfD-Politiker Petr Bystron hat sich mit homophoben Tiraden einen Namen gemacht. Vergangenes Jahr bezeichnete er etwa auf Facebook Pläne zur Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht als "abartig". Dazu veröffentlichte er ein Foto, auf dem ein Junge zu sehen ist, der einen Delfin küsst.



Die AfD stellte am Donnerstagnachmittag außerdem Kandidaten für drei weitere Gremien vor. Alle von ihnen wurden abgelehnt, darunter etwa auch Albrecht Glaser, der sich für ein Gremium zum Schuldenwesen bewarb. Glaser machte ebenfalls immer wieder Stimmung gegen Homosexuelle – 2016 warnte er etwa vor einer "Relativierung" der Heterosexualität an Schulen, wenn im Unterricht auch Homosexualität erwähnt wird (queer.de berichtete). Glaser erzielte mit nur 157 Ja-Stimmen das schwächste Ergebnis aller AfD-Kandidaten.

