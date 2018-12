Trump kritisiert homophobe Aussage in linksliberalem Nachrichtenkanal

Heute, 14:58h,

Eine homosexuellenfeindliche Aussage der Journalistin Mika Brzezinski sorgt insbesondere unter Konservativen in Amerika für Empörung, auch bei Donald Trump. Brzezinski hatte am Dienstag im Frühstücksfernsehen des eher linksliberal ausgerichteten Nachrichtensenders MSNBC US-Außenminister Mike Pompeo als "wannabe dictator's butt boy" ("Lustknabe des Möchtegern-Diktators") bezeichnet.



Der Begriff wurde von MSNBC nicht – wie sonst oft bei diskriminierenden Wörtern oder Kraftausdrücken üblich – ausgeblendet (in den USA laufen "Live"-Sendungen fast immer mit einer Zeitverzögerung von ein paar Sekunden, um missliebige Inhalte nicht zeigen zu müssen). Offenbar versuchte der verantwortliche Zensor, das Wort nicht über den Äther gehen zu lassen, die Ausblendung erfolgte aber erst, nachdem das Wort gefallen war. Immerhin ließ der Sender den Begriff bei der Live-Untertitelung weg.



.@morningmika just asked if Mike Pompeo is a wannabe dictators butt boy, as homophobic a term as Ive heard on national morning television. @MSNBC tried and failed to censor it, and did not transcribe her remark in the closed captioning. #journalism pic.twitter.com/3zK7H8evjh G.E. Anderson (@g_e_anderson) December 12, 2018 Twitter / g_e_anderson

Brzezinski entschuldigte sich kurz nach der Sendung für die Aussage. Auf Twitter schrieb die 51-Jährige: "Eine SUPERSCHLECHTE Wortwahl. Ich hätte stattdessen 'Wasserträger' sagen sollen, also der bei Footballteams arbeitet oder sowas."



Totally agree with you -SUPER BAD choice of words .. I should have said water boy… like for football teams or something like that.. apologize to @SenatorDurbin too! SO SORRY! https://t.co/zIqsGdK3Tk Mika Brzezinski (@morningmika) December 12, 2018 Twitter / morningmika

Am Freitagmorgen entschuldigte sie sich zusätzlich in der Sendung. Sie habe nicht persönlich am Donnerstag sorry sagen können, da sie an diesem Tag nicht auf Sendung war. Den von ihr genutzten Begriff bezeichnete Brzezinski als "vulgär" und erklärte: "Ich entschuldige mich bei jedem, besonders bei der LGBTQ-Community und bei meinen Kollegen."

Zu diesem Zeitpunkt war das Kind aber schon in den Brunnen gefallen: Bereits am Donnerstag empörte sich Präsident Donald Trump über die Journalistin, die für einen Sender arbeitet, den er oft als "Fake-News-Medium" kritisiert hatte. In einem Tweet behauptete er, der Fall zeige, wie sehr Konservative in den USA diskriminiert werden würden: "Wenn ein Konservativer gesagt hätte, was die 'verrückte' Mika Brzezinski gestern in ihrer Sendung vorgetragen hat, unter Verwendung eines bestimmten schrecklichen Begriffs, wäre diese Person für immer vom Fernsehbildschirm verschwunden", so Trump. "Ihr wird man es aber wohl durchgehen lassen."





Schwuler US-Botschafter machte Trump auf Aussage aufmerksam

Trump dankte auch Richard Grenell, dem offen schwulen US-Botschafter in Berlin, der die Aussage der Journalistin bereits kurz nach der Ausstrahlung am Mittwoch zum Thema gemacht hatte. Der 52-Jährige hatte auf Twitter den Kommentar von Brzezinski als "empörend" bezeichnet und erklärt: "Das ist völlig inakzeptabel und zutiefst verstörend. Wenn man homosexuelle Menschen auf diese Art und Weise sexualisiert, will man sie kontrollieren und als weniger wertvoll darstellen."







Linke Blogger kritisierten die Empörung aus der Regierung als scheinheilig, da das Weiße Haus in den letzten zwei Jahren alles getan habe, um die Rechte sexueller und geschlechtlicher Minderheiten einzuschränken. So ließ die Trump-Regierung erst Anfang Dezember den Schutz queerer Menschen aus einem Handelsvertrag mit Mexiko und Kanada streichen (queer.de berichtete). Außerdem kämpft Donald Trump seit über einem Jahr dafür, Transpersonen aus dem US-Militär zu entfernen (queer.de berichtete).



Mika Brzezinski moderiert seit 2007 für den Nachrichtensender des Networks NBC (Bild: MSNBC)

Außenminister Pompeo gilt selbst als äußerst homophob. Sein Ministerium hat erst im Oktober veranlasst, dass gleichgeschlechtliche ausländische Partner von UN-Mitarbeitern leichter des Landes verwiesen werden können (queer.de berichtete).



Mika Brzezinski moderiert die MSNBC-Morgensendung seit mehreren Jahren an der Seite des früheren republikanischen Kongressabgeordneten Joe Scarborough. Vergangenen Monat heirateten die beiden Journalisten. Ihre oft eigenwillige Art der Präsentation führte dazu, dass sie regelmäßig in der Kult-Comedyshow "Saturday Night Live" veralbert werden. Brzezinski wird dabei von der lesbischen Komikerin Kate McKinnon dargestellt. (dk)