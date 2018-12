Die erste große Hollywood-Produktion zum Thema Aids

Heute, 06:51h, noch kein Kommentar

Als Meilenstein gefeiert, der sich durch emotionalen Tiefgang und außergewöhnliche Schauspielkunst auszeichnet, zeigt "Philadelphia" Tom Hanks und Denzel Washington in den Hauptrollen als die beiden Rechtsanwälte Andrew Beckett und Joe Miller, die sich zusammenschließen, um eine renommierte Anwaltskanzlei wegen Diskriminierung zu verklagen – Beckett war wegen seiner HIV-Infektion iund seiner Homosexualität gefeuert worden. Aus dem ungleichen Duo werden Freunde, deren Mut über die Vorurteile und Bestechlichkeit ihrer einflussreichen Gegner siegt.



"Philadelphia" kam vor 25 Jahren in die Kinos

"Philadelphia" war im Jahr 1993 die erste große Hollywood-Produktion, die sich kritisch mit dem gesellschaftlichen Umgang mit Opfern der Immunschwächekrankheit und der schwulen Community in den USA auseinandersetzte – zu einem Zeitpunkt, als schon 220.000 Amerikaner an den Folgen von Aids gestorben waren. Die Premiere des Films wurde von zahlreichen Protesten christlicher Gruppen begleitet, die eine positive Darstellung von Homosexualität anprangerten.



Der Film wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter bei der Oscarverleihung 1994 mit dem Preis für den besten Hauptdarsteller (Tom Hanks) und den besten Original-Song (Bruce Springsteen mit "Streets of Philadelphia").



Zum 25. Jubiläum hat Sony Pictures Home Entertainment "Philadelphia" nun zum ersten Mal in 4K auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. (cw/pm)

Direktlink | Deutscher Trailer zum Film

Infos zur Blu-ray



Philadelphia. Drama. USA 1993. Regie: Jonathan Demme. Darsteller: Tom Hanks, Denzel Washington, Jason Robards, Mary Steenburgen, Antonio Banderas. Laufzeit: 125 Minuten. Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Thailändisch, Tschechisch, Ungarisch. Untertitel: Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Chinesisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Holländisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Thailändisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch (optional). FSK 12. Sony Pictures Home Entertainment