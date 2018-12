Schwulenberatung Berlin sucht Mitarbeitende für Eingliederungshilfe

Heute, 14:09h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht für die "Eingliederungshilfe nach §§ 54, 54 SGB XII – Betreuung von Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung"



weitere Mitarbeitende.



Gewünscht ist eine entsprechende Ausbildung als Sozialpädagog_in, Psycholog_in, Erzieher_in, Ergotherapeut_in, Krankenpfleger_in oder vergleichbar.



Der Stellenumfang beträgt jeweils 30 Wochenstunden und kann ggfs. erhöht werden.



Gesucht wird für:



Tagesstätte

Gewünscht sind Erfahrungen und Kenntnisse in der Arbeit mit Gruppen sowie künstlerisch-kreative Fähigkeiten insbesondere für die Weiterentwicklung des Nähateliers.



Ambulante Hilfen

Im Bereich der ambulanten Hilfen (Betreutes Einzelwohnen) suchen wir Kolleg_innen für die Betreuung trans- und intergeschlechtlicher Menschen und/oder schwuler Männer mit psychischen Beeinträchtigungen.



Wir bieten eine gute Arbeitsatmosphäre, regelmäßige Supervision, ein internes Fortbildungscurriculum und lebhafte und engagierte Teams.



Weitere Informationen bei Jörg Duden,

Email: ,

Tel. (030) 44 66 88 22.



Bewerbungen

bitte bis zum 18.01.2019 per Email an:

.