Berliner Traditionsbar "Hafen" droht Schließung

Andrang vor dem "Hafen" (Bild: Hafen Berlin)

Einer lokalen Größe des "Regenbogenkiezes" in Berlin-Schöneberg droht das endgültige Aus. Wie der "Hafen" auf der Motzstraße am Mittwoch in einer Pressemitteilung ankündigte, habe man in fast zwei Jahren keine Einigung über eine Verlängerung des Mietvertrages erzielen können. Damit drohe zum 3. Januar 2019 die Schließung, so Betreiber Ulrich Simontowitz.



Über die Gründe ließe sich nur spekulieren, "denn der Eigentümer, aber leider auch andere Gastwirte der Community, hüllen sich diesbezüglich in Schweigen", so Simontowitz in der Presseerklärung. "Ein Umstand, der mich und mein gesamtes Team empört, traurig und wütend macht."



Auf Nachfrage von queer.de erläuterte er näher, man habe mit der Vermieterfamilie jahrelang ein gutes Verhältnis gehabt und zunächst einen Vertrag über einen Verlängerungszeitraum von zehn Jahren ausgehandelt. Dann sei der Entwurf plötzlich zurückgezogen worden und der Vermieter habe rund ein dreiviertel Jahr lang nicht reagiert, vor einer Woche dann aber die Kündigung samt Räumungsaufforderung geschickt. Dies geschah laut Simontowitz unter Verweis auf einen Nachmieter.



Nach queer.de-Informationen soll der Nachmieter selbst aus der Szene stammen und im Nollendorf-Kiez mehrere bekannte kommerzielle Einrichtungen betreiben, die sich an die Community richten.



Der "Hafen" galt seit seiner Gründung im November 1990 als fester Bestandteil der queeren Szene Berlins. "Er wurde nicht nur zu einem Anziehungspunkt für Nachtschwärmer aller Art, sondern engagierte sich vielfältig für mehr Akzeptanz und Toleranz gegenüber Homosexuellen in der Gesellschaft", so Simontowitz. "Wir waren der erste Laden im Kiez ohne Klingel und mit einem offenen Schaufenster. Das war damals eine große Sache, sich so offen zu seiner Sexualität zu bekennen." Auch sei man treibende Kraft bei der Gründung des Lesbisch-Schwulen Stadtfestes gewesen, bei dem die Einrichtungen der Szene engagiert zusammenarbeiten. Das drohende Aus des "Hafens" schmerzt Simontowitz daher besonders.

Protest-Feier am 3. Januar

"Weil wir nie still waren, wollen wir auch jetzt nicht sang- und klanglos das Feld räumen!", so Simontowitz dennoch kämpferisch, der auf Unterstützung aus der Community hofft und "deshalb alle Gäste, Freunde und Unterstützer" für den 3. Januar ab 13 Uhr zu einer Feier in das Lokal lädt (Facebook-Event), die später in den regulären Betrieb bis in die Nacht übergehen soll. "Wir wollen ein Zeichen setzen, dass wir als Community zusammenhalten und uns nicht wehrlos verdrängen lassen. Wir wollen wachrütteln und darauf aufmerksam machen, dass immer mehr Schutzräume für die Community schließen oder von der Schließung bedroht sind. Aber wir brauchen diese Räume!"



Für den "Hafen" hoffe er noch auf eine Rettung, so Simontowitz, auch durch breite Rückendeckung der Community: "Man kann sich ja immer einigen." Unter dem Hashtag #HAFENmussbleiben formiert sich bereits erste Unterstützung in sozialen Netzwerken.



"Berlin braucht diese Orte", betonte auch Berlins Kultursenator, der schwule Linkenpolitiker Klaus Lederer, am Mittwoch in einer kurzen Facebook-Botschaft zur möglichen Schließung des "Hafens". "Ich finde das unfassbar traurig, denn auch ohne dort regelmäßig Gast gewesen zu sein: Der Hafen ist eine Institution des schwulen Berlin und ein Ort queerer Sichtbarkeit und Leichtigkeit. Wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann dass eine Lösung gefunden wird und diese Schließung abgewendet werden kann."



Das Berliner Magazin Siegessäule hatte in den letzten Jahren zunehmend berichten müssen, wie einige queere Locations in Berlin, etwa der Quälgeist oder das Böse Buben, durch Mangel an leistbaren Mieträumen und durch Auflagen der Bau- und Ordnungsämter bedroht sind. Zuletzt hatte es auch Empörung über als unverhältnismäßig kritisierte Kontrollen in Szeneclubs gegeben (queer.de berichtete). (nb)