US-Moderator Andy Cohen wird zum ersten Mal Vater

Andy Cohen ist eines der bekanntesten offen homosexuellen Mediengesichter der USA

US-Moderator Andy Cohen hat in seiner Show "Watch What Happens Live" am Donnerstag (Ortszeit) verkündet, dass er demnächst Vater wird.



"Nach vielen Jahren der reiflichen Überlegung, einer guten Anzahl von Gebeten und wissenschaftlicher Hilfe werde ich, sollte alles nach Plan verlaufen, in sechs Wochen Vater", erklärte der offen schwule Fernsehproduzent und Autor. Eine Leihmutter wird dem TV-Star sein erstes Kind schenken. Ob ein Partner involviert ist, behielt Cohen für sich.

Engagiert gegen Homophobie

Bekannt wurde Andy Cohen als Präsentator der Nachrichtensendung "CBS News" sowie der Shows "Today" und "Morning Joe". Cohen moderierte ebenso bis 2012 auch mehrere Schönheitswettbewerbe wie "Miss USA" und "Miss Universe". Diese Tätigkeit endete allerdings, als er 2013 aus Protest gegen die homophobe Politik Russlands darauf verzichtete, den "Miss Universe"-Contest in Moskau zu präsentieren (queer.de berichtete). (cw/dpa)