Darren Criss will keine Schwulen mehr spielen

Der 31-jährige Schauspieler Darren Criss hat im Interview mit dem Frauenmagazin "Bustle" angekündigt, keine queeren Personen mehr darzustellen. Zwar sehe er viele dieser Rollen als "einfach wunderbar" an. "Aber ich will sichergehen, dass ich nicht wieder ein weiterer heterosexueller Junge bin, der die Rolle einem schwulen Mann wegnimmt."



In der Serie "Glee" spielte Criss mehrere Jahre lang den offen schwulen Schüler Blaine Anderson. Dieses Jahr wurde er für seine Darstellung des schwulen Serienkillers Andrew Cunanan in der neunteiligen Serie "Der Mord an Gianni Versace: American Crime Story" von Kritikern hoch gelobt – und unter anderem mit dem Emmy als bester Schauspieler in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm ausgezeichnet (queer.de berichtete). Außerdem spielte er am Broadway die Rolle der genderqueeren Figur Hedwig im Kultmusical "Hedwig and the Angry Inch".

Debatte um LGBTI-Rollen in Hollywood

In Hollywood gibt es derzeit eine Debatte um die Darstellung queerer Figuren durch cis- oder heterosexuelle Schauspieler. Dies wird als unfair empfunden, weil insbesondere schwule Darsteller oft nur als Schwule gecastet werden, Lesben als Lesben und transsexuelle Schauspieler nur als Transpersonen. Cis-Heterosexuelle, die in queere Rollen schlüpfen, erhalten dagegen oft Lob von Kritikern für ihre "mutige" Darstellung – etwa Cate Blanchett in "Carol", Jared Leto in "Dallas Buyers Club", Heath Ledger und Jake Gyllenhaal in "Brokeback Mountain" oder zuletzt Timothée Chalamet and Armie Hammer in "Call Me By Your Name".



Immer wieder gibt es daher Proteste gegen heterosexuelle Schauspieler, die inzwischen auch reale Auswirkungen haben: So verzichtete Scarlett Johansson nach scharfer Kritik vor einem halben Jahr darauf, im Film "Rub & Tug" einen Transmann darzustellen (queer.de berichtete). Nun ist unklar, ob der Film überhaupt gedreht wird.



Im Sommer gab es auch Kritik am heterosexuellen Schauspieler Jack Whitehall, der die erste schwule Figur in einem Disney-Film spielen soll (queer.de berichtete). (dk)