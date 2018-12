Soul-Pop-Lady Lisa Stansfield kommt 2019 nach Deutschland

Lisa Stansfield ist bereits seit drei Jahrzehnten aus dem Showgeschäft nicht mehr wegzudenken

Vor 30 Jahren veröffentlichte Lisa Stansfield ihr Debütalbum "Affection" und die Singles "All Around The World" und "This Is The Right Time", die inzwischen zum kulturellen Musikerbe gehören. Anlässlich des Jubiläums geht die inzwischen 52-Jährige, die sich in ihrer Karriere den Titel "British Queen of White Soul" erobert hatte, erneut auf Tour in deutschsprachigen Ländern.



Im November und Deuzember 2019 wird sie unter anderem in Köln, Hamburg, Berlin und München auftreten. Tickets sind schon jetzt im Vorverkauf zwischen 31 und 85 Euro erhältlich (zzgl. Gebühren). Auf den Konzerten will Stansfield neben ihrer Megahits einen Querschnitt aus ihren acht Alben präsentieren.



Stansfield veröffentlichte erst im Frühjahr ihr neuestes Album "Deeper", das es bis auf Rang sieben der deutschen Charts schaffte. Das von der Künstlerin und ihrem Songwriting-Partner Ian Devaney geschriebene Album sei ein "wunderbares Abenteuer", sagte die Diva bei der Veröffentlichung (queer.de berichtete) – und Fans und Kritiker stimmten zu.

Direktlink | "All Around The World" war der erfolgreichste Stansfield-Song. Er erreichte in den Charts Platz eins in Österreich und Großbritannien, Platz zwei in Deutschland und der Schweiz und Platz drei in den Vereinigten Staaten

Bereits seit Anfang ihrer Karriere ist die Powerlady besonders unter schwulen Männern beliebt. Stansfield selbst wurde oft darauf angesprochen – und zeigte sich immer wieder dankbar für die Unterstützung: "Die Schwulen sind echt das beste Publikum, das du finden kannst. Da weißt du vorher, du wirst etwas Tolles erleben", sagte sie etwa 2005 in München. 2014, als ihr Heimatland die Ehe für Schwule und Lesben öffnete, trat sie anlässlich der Gleichstellung in der beliebten BBC-Lottoshow im Hochzeitskleid auf.



LISA STANSFIELD – "Affection – 30th Anniversary Tour" 2019



15.11.19: Zürich, Kaufleuten

16.11.19: Linz, Posthof

18.11.19: Köln, E-Werk

19.11.19: Ludwigshafen, Feierabendhaus

21.11.19: Bremen, Metropol Theater

27.11.19: Hamburg, Barclaycard Arena

28.11.19: Halle, Händelhalle

30.11.19: Berlin, Tempodrom

01.12.19: Mainz, Rheingoldhalle

02.12.19: München, Philharmonie



Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr