Queen of Hermannplatz

Schnäppchen: Der Neukölln-Reiseführer kostet nicht einmal 10 Euro

Nach "Futschi Deluxe" und "Futschi Envogue" gibt Neuköllns berühmteste Kneipenwirtin Jutta Hartmann im dritten Band ihrer Futschi-Reihe "Futschi Voyage" die besten Tipps für den Berliner Kultbezirk.



Die Dragqueen, eine Figur des Comedian Bob Schneider, begibt sich auf eine aufregende Safari vom Hermannplatz bis zur Sonnenallee und garniert ihren Reisebericht mit jeder Menge Anekdoten und Geheimtipps für echte Neukölln-Erlebnisse. Die Königin der 10-Euro-Handtaschen, die unter rosablühenden Kirschbäumen in Britz, dem Beverly Hills von Neukölln, aufgewachsen ist, hat in ihrer Kneipe "Jutta's Inn" das Neuköllner Nationalgetränk Futschi erfunden: Weinbrand-Cola im Mischverhältnis 80:20.

Von der Moschee zum SchwuZ

Was in diesem Reiseführer steht, wurde von Jutta getestet und für gut befunden: Sie schlemmte veganes Frühstück im glutenfreien Café und Krabbencocktail auf der Karl-Marx-Straße. Sie pilgerte vom Hindutempel bis zur Moschee und sah die rote Sonne auf dem Tempelhofer Feld untergehen. Sie tanzte wild mit Newcomern aus Syrien im schwulen Neuköllner Nachtleben.



"Ich liebe dieses multikulturelle Versuchslabor Neukölln, und ich will meine Begeisterung für den besten aller Berliner Bezirke mit euch teilen", erklärte Hartmann, warum sie den Reiseführer geschrieben hat. "Beguckt euch dieses Wunder, das sich gerade vom Schmuddelkind zum internationalen Trendsetter umkrempelt. Es ist ganz wurscht, ob du ein transsilvanischer Aktionskünstler ohne Studienabschluss oder eine Büromieze mit schwäbischem Migrationshintergrund bist – ob in Leggings, Birkenstock oder mit Kopftuch – hier sind alle willkommen. Neukölln inspiriert, stimuliert – und transpiriert."



Das Ergebnis ist ein queerer Berlin-Guide, der total authentisch ist, geschmackvoll, jung und natürlich – eben ganz so wie Jutta… (cw/pm)

Jutta Hartmann: Futschi Voyage. Die besten Reisetipps für den Dschungel von Neukölln. Reiseführer. 64 Seiten. GCM Go City Media. Berlin 2018. 9,90 €. ISBN 978-3946631170