Weihnachts-Graffiti gegen "Homoheiler"

Heute, 10:14h, noch kein Kommentar

Rund um die Weihnachtsfeiertage haben Unbekannte den Eingang der evangelichen Martinskirche in Hohnhorst mit dem Spruch "Schwul und stolz gegen Kirche und Gero" besprüht. Die Botschaft richtete sich an Pastor Gero Cochlovius, der Homosexualität als "Sünde" verurteilt und sich für eine "Heilung" von Lesben und Schwulen ausspricht. Die Gemeinde Hohnhorst liegt im Landkreis Schaumburg in Niedersachsen.



Pastor Gero Cochlovius im NDR-Interview (Bild: NDR)

Wie die Polizei mitteilte, wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag Anzeige auf der Wache erstattet. Die Beamten ermitteln nun wegen Sachbeschädigung. Das Graffiti wurde inzwischen wieder entfernt. Als erste Maßnahme hatte Cochlovius laut einem Medienbericht den Zusatz "und Gero" mit einer Pappe verdeckt.

"Hilfe zur Heilung" im Gottesdienst gepredigt

Die homophobe Haltung des Hohnhorster Pastors wurde vor drei Jahren durch die NDR-Reportage "Die Schwulenheiler 2" bekannt. Nach den Recherchen des Senders predigte Cochlovius in einem Gottesdienst, dass man Homosexuellen "Hilfe zur Heilung" anbieten soll. Es gebe Lesben und Schwule, die sich eine Veränderung wünschten, erklärte der Pastor in der Sendung. "Praktizierte, ausgelebte Homosexualität" entspreche nicht dem Willen Gottes.

Direktlink | Die NDR-Reportage auf Youtube

Einen aktuellen Anlass für die Sprühaktion soll es nicht gegeben haben. In seinen Weihnachtspredigten habe Cochlovius keine homophoben Äußerungen gemacht, berichteten Zeugen. "Das war in keiner Weise Thema", sagte der Pastor der "Bild"-Zeitung. Das Graffiti verurteile der 48-Jährige: "Ich hätte es schöner gefunden, wenn derjenige mit mir offen darüber gesprochen hätte. Ich hätte auch Pizza und Bier spendiert." (cw)