Deutscher Trailer für "My Big Crazy Italian Wedding"

Heute, 12:45h,

Antonio (Cristiano Caccamo) und Paolo (Salvatore Esposito) sind ein Liebespaar im toleranten Berlin, das sich endlich das Ja-Wort geben will. Doch als sie ihren eher traditionell eingestellten Eltern, die noch in Italien leben und nichts von der Homosexualität des Nachwuchses wissen, ihre Entscheidung mitteilen wollen, kommt es zu einigen Turbulenzen.



Die Komödie lief vergangenes Jahr in Italien an und lag mit Einnahmen von über 2,2 Millionen Euro auf Platz 68 der italienischen Jahreskinohitparade. Ab dem 24. Januar läuft die Produktion in einer deutschen Synchronisation hierzulande an. Ein erster deutscher Trailer ist jetzt auf Videoportalen veröffentlicht worden.

Der englischsprachige deutsche Filmtitel ist eine Anspielung auf den kanadisch-amerikanischen (Hetero-)Liebesfilm "My Big Fat Greek Wedding" aus dem Jahr 2002, mit dem die italienische Produktion allerdings nichts direkt zu tun hat. Offenbar dachten die italienischen Produzenten, mit Verweis auf den 16 Jahre alten Kassenschlager international für einen Erfolg zu sorgen – der internationale Titel lautet daher "My Big Gay Italian Wedding" (der Film hat auch nichts mit dem gleichnamigen Off-Broadway-Stück aus dem Jahr 2003 zu tun). Der deutsche Verleih machte dann aus "gay" das Wort "crazy". Der italienische Originaltitel des Films ist "Puoi baciare lo sposo" (Sie können den Bräutigam küssen).



Die Gemeinsamkeit von "Greek" und "Italian" ist, dass es sich bei beiden Filmen um eine Culture-Clash-Komödie handelt, also um die Darstellung des Zusammenpralls unterschiedlicher Kulturen. Während im nordamerikanischen Film der Gegensatz einer griechischstämmigen Amerikanerin und ihres weißen protestantischen Angetrauten diesen Gegensatz liefert, ist es in der italienischen Produktion die sexuelle Orientierung der Protagonisten. (dk)