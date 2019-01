Heute, 14:34h, noch kein Kommentar

Nicole Kopaunik und Daniela Paier aus der Steiermark gaben sich am 1. Januar kurz nach Mitternacht im Casino Velden in Kärnten das Ja-Wort. Damit fand am Wörthersee die erste reguläre gleichgeschlechtliche Eheschließung in Österreich statt (queer.de berichtete).



Mit Ausklang der Kirchenglocke und dem Beginn des Donauwalzers zog das Hochzeitspaar in die Wedding Chapel in der Seearena des Casinos mit Blick auf die Veldener Bucht ein. Organisiert wurde die Hochzeitsfeier von Pink Wedding Austria u.a. in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Velden und dem Casino.



Das glückliche Hochzeitspaar

"Daniela und ich sind seit vier Jahren verlobt. Wir haben damals beschlossen, mit der Eheschließung bis zur rechtlich gleichgestellten Ehe für alle zu warten", so Nicole Kopaunik. "Über die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes waren wir sehr froh. Als dann im Herbst 2018 klar wurde, dass die Ehe für alle ab 1. Januar wirklich kommt, waren wir uns sicher: 2019 wird unser Hochzeitsjahr."

Wörthersee seit über zehn Jahren LGBTI-Destination

"Der Wörthersee als Lebensstilbühne ist bereits seit über einem Jahrzehnt durch das Pink-Lake-Festival ein beliebtes Ziel der LGBTI-Community, und wir freuen uns sehr, dass es uns damit auch gelungen ist, den See und Kärnten noch etwas bunter und offener zu machen", erklärte Roland Sint, Geschäftsführer der Wörthersee Tourismus GmbH. "Somit ist es fast logisch, dass auch die erste Hochzeit, nämlich die von Nicole und Daniela, hier stattfindet."



Das Brautpaar wurde Ende August beim Casting zum "Pink Wedding Pärchen" im Rahmen von Pink Lake angesprochen – und brauchte nicht lange überredet werden. "Ja, wir wollten die Ersten in Österreich sein", erklärten Nicole und Daniela. "Unsere Hochzeit im nächtlichen Ambiente der Seearena des Casino Veldens mit Blick auf den Wörthersee, gleich nach dem Silvesterfeuerwerk, war ein einziger Traum."



Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk (SPÖ) und der Standesbeamte Klaus Gottwald unterstützten die Idee, das erste gleichgeschlechtliche Paar unmittelbar nach Inkrafttreten der Ehe für alle zu trauen. "Der Wörthersee ist die erste Adresse, wenn es darum geht, Spaß und Lebensfreude mit Gleichgesinnten zu teilen", sagte Vouk. "Velden und der Wörthersee präsentieren sich als Ort der Begegnung und Freundschaft und geben den perfekten Rahmen, um sich das Ja-Wort zu geben." (cw)