Düsseldorf: Senior will mit Machete Cruising im Park verhindern

Das Boulevardblatt "Express" war am Freitag in heller Aufregung: "Wut über Homosexuelle? Irrer Macheten-Mann wütet in Düsseldorfer Park", lautete die Überschrift eines Berichts. Der "Express" veröffentlichte dazu Bilder eines älteren Mannes in beigefarbener Jacke, der im Hofgarten Buschwerk stutzt – offenbar damit schwule Männer dort nicht heimlich Sex haben können. Laut einem Cruisingportal ist in dem Park "abends immer was los".



In scharfen Worten beschreibt die Kölner Zeitung den 70- bis 80-jährigen Mann, der bereits "seit Jahren" aus Abneigung gegen schwules Cruising im Park aktiv sein soll – allerdings ist seine Identität den Behörden nach wie vor unbekannt.



Im Artikel heißt es:

Zu einem Zeugen sagte der Senior: Er wolle "verhindern, dass sich Schwule im Gebüsch vergnügen." […]



Der Hofgarten ist seit vielen Jahren ein beliebter Treffpunkt für Homosexuelle, die sich zum so genannten "Cruising" verabreden, also möglichst schnellem und anonymem Sex. Nicht selten auch in der Öffentlichkeit.



Der irre Macheten-Mann will diese Schäferstündchen mit seiner irren Rodungsaktion offenbar unterbinden. Laut Brembach knotet der Rentner auch Angelschnüre ins Buschwerk. Wozu? Als Falle etwa?

Im Bericht wird nicht erwähnt, ob sich jemand an den Angelschnüren verletzt hat. Dennoch ist die Verwaltung besorgt: Ein Sprecher sagte dem "Express", dass der Stadt bekannt sei, dass sich "jemand" über die Sträucher hermache. Man werde nun "mit erhöhter Aufmerksamkeit" im Stadtgarten vorgehen.



Schwuler Cruising-Sex führt immer wieder zu öffentlichen Auseinandersetzungen: In Freiburg versuchte die Polizei etwa 2015 mutmaßliche Cruiser in einem Park mit den Worten "Bist du schwul?" zu identifizieren (queer.de berichtete). Im selben Jahr jagten Neonazis in Dortmund schwule Cruiser (queer.de berichtete).



Letztes Jahr sorgte außerdem die Direktorin des Kulturhistorischen Museum Schloss Merseburg (Sachsen-Anhalt) für Aufregung, als sie ein Kunstwerk über Cruising offenbar aus homophoben Motiven als "abartig" bezeichnete (queer.de berichtete). (dk)