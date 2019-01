David Shankbone / wikipedia) Der zweifache Oscar-Preisträger Robert De Niro ist einer der angesehensten Schauspieler in Hollywood (Bild:

Der 75-jährige US-Schauspieler Robert De Niro hat in einem Interview mit der britischen Zeitung "The Guardian" erklärt, dass er wegen der Politik der Trump-Regierung besorgt sei – für sich selbst, aber insbesondere für seinen schwulen Sohn. De Niro hat insgesamt sechs Kinder mit zwei Frauen, beide Afro-Amerikanerinnen. Auch rassistische Tendenzen in der Politik bereiteten ihm Sorgen, so der Star aus Filmen wie "Taxi Driver" oder "Good Fellas".



"Ja, ich bin in Sorge. Eines meiner Kinder ist schwul, und er macht sich Sorgen, dass er auf eine bestimmte Art behandelt wird. Wir reden darüber", erklärte der Schauspieler, der sich seit Jahrzehnten für die Demokratische Partei engagiert. Im letzten Präsidentschaftswahlkampf unterstützte er Hillary Clinton und bescheinigte Trump, "unverhohlen dumm" zu sein.

De Niro: Trump ist ein Rassist

Im "Guardian"-Interview erklärte De Niro weiter, dass er nach dem Wahlsieg von Trump zunächst abwarten wollte, wie sich seine Präsidentschaft entwickelt. "Ich dachte, nun ja, mal schauen, was er tut. Vielleicht ändert er sich ja", so De Niro. "Aber er wurde nur noch schlimmer. Das hat mir gezeigt, dass er ein echter Rassist ist." Die Trump-Präsidentschaft sei eine Schande und "schlecht für das Land".



Sein politisches Engagement brachte De Niro vergangenes Jahr in Gefahr: Im Oktober schickten Unbekannte per Post eine Rohrbombe an das New Yorker Büro des Schauspielers. Die Polizei konnte den Sprengsatz aber entschärfen. Weitere Rohrbomben wurden an andere demokratische Politiker geschickt, die Trump kritisiert hatten, darunter Ex-Präsident Barack Obama oder Senator Cory Booker. Auch an den Nachrichtenkanal CNN, den Trump als "Feind des amerikanischen Volkes" bezeichnet hatte, wurde eine Bombe geschickt. In allen Fällen kam niemand zu Schaden.



In den vergangenen Jahren hatte Robert De Niro mehrfach über die Homosexualität seines Vaters, eines Malers, gesprochen. Seine Eltern hatten sich geschieden, als der spätere Schauspieler gerade zwei Jahre alt war – Grund sei das Coming-out seines Vaters gewesen. (dk)