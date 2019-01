SchwuZ Berlin sucht Eventmanager_in

(Bild: Guido Woller)

Heute, 07:18h, noch kein Kommentar

Das SchwuZ ist Berlins ältestes und beliebtestes Veranstaltungszentrum für queere Kultur und gesellschaftspolitisches Engagement. An unserem Standort in der ehemaligen Kindlbrauerei/Neukölln organisieren wir auf einer Fläche von ca. 1.600 m2 mit Raum für bis zu 1.200 Gäste mehr als 260 Veranstaltungen im Jahr.



Neben unseren eigenen Formaten wie Tanzveranstaltungen und Bühnenprogramme erweitern wir aktuell das Geschäftsfeld der Fremdvermietungen. In diesem Rahmen präsentieren wir u.a. Konzerte, Filmpremieren und Firmenveranstaltungen.



Wir befinden uns im sehr lebendigen und abwechslungsreichen Prozess der Öffnung hin zu einer vielfältigen Gesellschaft. Wir suchen Menschen, die unsere Auffassung von Lebensvielfalt und selbstbewussten Identitäten teilen, unabhängig von ihrem kulturellen und sozialen Hintergrund oder ihrer aktuellen Lebenssituation.



Aktuell suchen wir:

Eventmanager_in

Hauptaufgaben:

• Planung und Organisation aller Prozesse von hauseigenen und externen Veranstaltungen

• Begleitung der Veranstaltungen vor Ort

• Nachbereitung und regelmäßige Berichterstattung über Erfolg, Probleme und Verbesserungsvorschläge

• Entwicklung von Alternativangeboten und eventbetonter Marketingkampagnen

• Anfragenverwaltung, Vergabe und Betreuung von Terminoptionen

• Locationbegehung/Site Inspection mit Interessierten

• kundenorientierte Angebots- und Mietvertragserstellung

• Rechnungsvorbereitung und Kosten-Leistungsrechnung zur Bewertung der Veranstaltungen

• Koordination der Projekte und Abstimmung mit allen beteiligten Gewerken

• Aktive Aquise von Neukund_innen



Anforderungen:

• abgeschlossene Berufsausbildung bzw. Studium oder vergleichbare Qualifikationen

• Mindestens zweijähirge Berufserfahrung in der Eventkonzeption z.B.: Eventagentur

• Kontaktfreudige, kommunikationsstarke Person mit Spaß an der Veranstaltungsorganisation

• absolute Zuverlässigkeit und professionelle Arbeitsweise

• Sensibilisierung für die queere Szene und unsere Location

• Teamplayer_in, Organisationstalent, Schnelligkeit und Flexibilität



Perspektiven:

• Umfassende Einarbeitung

• Anstellung in Teilzeit (25 Wochenstunden bei einem Einstiegsgehalt von 1.245 Euro brutto)

• Ausbau unseres Vermietungsgeschäfts

• Selbständiges Arbeiten in einem engagierten und offenen Team



Prozedere:

Bewerbungsfrist: 23.01.2019

Bewerbung mit Lebenslauf per Mail als PDF an

Ansprechperson: Marcel Weber