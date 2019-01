Erste trans Abgeordnete fordert weitgehende Reformen

Tessa Ganserer outete sich erst vor wenigen Monaten als trans (Bild: Markus Ganserer / facebook

Heute, 13:30h,

Die erste transidente Abgeordnete in Deutschland, Tessa Ganserer (Grüne), hat eine Reform des Transsexuellengesetzes und einen Landesaktionsplan gegen Homo- und Transphobie gefordert. Es sei überfällig, das mehr als 30 Jahre alte Transsexuellengesetz durch ein Gesetz zur Anerkennung der selbst bestimmten Geschlechtsidentität zu ersetzen, sagte die bayerische Abgeordnete am Montag in München vor Journalisten. "Es sollte zukünftig möglich sein, dass das bei Geburt angegebene Geschlecht auf Antrag einer Person beim Standesamt geändert wird."



Ab der nächsten Landtagssitzung am 22. Januar wird Ganserer, die 2013 und 2017 unter dem männlichen Vornamen Markus ins Landesparlament eingezogen war, als Frau angesprochen werden. Das habe ihr Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) nach einem persönlichen Gespräch zugesagt.



Um den Vornamen und den Geschlechtseintrag offiziell ändern zu lassen, muss Ganserer allerdings zwei psychologische Gutachten vorlegen. Dieses Verfahren sei diskriminierend und ein Eingriff in ihre Persönlichkeit, sagte die Grünenpolitikerin. "Ich mache das nicht zum Spaß – ich habe mir das auch nicht ausgesucht, Frau zu sein." Sie wisse aber für sich, dass sie eine Frau sei, und wolle, dass ihre Geschlechtsidentität im vollen Umfang akzeptiert werde.



Heute #Pressekonferenz mit @GansGruen und Petra Weitzel zur #Transidentität. Welchen Umgang wünsche ich mir im Alltag? Ich habe mich nicht entschieden, Frau zu sein, ich bin eine Frau! Danke allen Vorkämpfer*innen, die mich und andere unterstützen! pic.twitter.com/W2aQVq1dSR GrüneFraktionBayern (@GrueneLandtagBY) January 14, 2019 Twitter / GrueneLandtagBY

Bayern soll endlich gegen Homo- und Transphobie vorgehen

Außerdem forderte die Politikerin, dass die Landespolitik endlich Homo-, Bi- und Transsexuelle gezielt vor Diskriminierung und Gewalt schützen müsse: "Bayern ist das einzige Bundesland, das keinen solchen Aktionsplan erstellt hat", sagte Ganserer. Trotz aller Fortschritte seien Trans- und Intersexuelle sowie Nonbinäre noch immer von Alltagsdiskriminierung und Beleidigungen betroffen. "Wir brauchen einen Aktionsplan sowie entsprechende staatliche Programme und gezielte Präventionsmaßnahmen, um die Akzeptanz von Trans- und Intersexuellen und allen queeren Menschen zu fördern", betonte die queerpolitische Sprecherin der grünen Landtagsfraktion.



Die bayerische Staatsregierung hatte 2015 – damals als CSU-Alleinregierung – erklärt, dass es "keine Pläne" und "keine Notwendigkeit" für die Einführung eines derartigen Plans gebe (queer.de berichtete). Bislang scheint sich an dieser Situation nichts zu ändern. Im vor zwei Monaten vorgestellten Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern werden LGBTI nicht einmal erwähnt (queer.de berichtete). (dpa/AFP/dk)