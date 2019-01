Anti-Gewalt-Kampagne: "Ich zeige das an!"

Heute, 15:23h, noch kein Kommentar

"Ich zeige das an!" lautet das Motto einer landesweiten Kampagne, die die Landeskoordination der Anti-Gewalt-Arbeit für Lesben, Schwule und Trans in Nordrhein-Westfalen erarbeitet hat. Damit möchte die Fachstelle Menschen dazu ermutigen, Strafanzeige zu stellen, wenn sie wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität verbal oder körperlich angegriffen werden. Die Landeskoordination hat ihren Sitz im rubicon e.V., dem Kölner LGBTI-Beratungszentrum.



"Niemand hat das Recht, dich zu beleidigen oder körperlich anzugreifen. Beleidigungen und körperliche Übergriffe gegen LSBTIQ* gehören angezeigt", heißt es auf bunten Postkarten mit Emoji-Motiven, die landesweit in in Szenekneipen und Treffpunkten ausgelegt und auf Internetportalen der Community verbreitet werden sollen. Zudem gibt ein Flyer Tipps und Infos zum Anzeigen von Gewalt bei der Polizei. Auf der Webseite www.ich-zeige-das-an.de können alle Informationen auch online vom Smartphone oder Computer abgerufen werden.

Minister Stamp: "Wir zeigen null Toleranz" bei Diskriminierung

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt die Aktion. "Es ist beschämend, dass Menschen immer noch Zielscheibe von homo- und transphober Gewalt werden", sagte Landesfamilienminister Joachim Stamp (FDP). Die Landesregierung trete homo- und transphob motiviertem Hass und Gewalt konsequent entgegen. "Wir zeigen null Toleranz gegenüber denjenigen, die Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität diskriminieren. In Nordrhein-Westfalen sollte es jedem Menschen möglich sein, frei und selbstbestimmt zu leben", betonte der Minister. Die schwarz-gelbe NRW-Regierung war allerdings erst vor wenigen Wochen kritisiert worden, weil CDU und FDP gemeinsam mit der AfD den verfassungsrechtlichen Schutz von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten bei einer Abstimmung im Landtag ablehnten (queer.de berichtete).



Şefika Gümüş, die Leiterin der Landeskoordination, begründete die Aktion damit, dass sich auch ein Jahr nach der Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben "nichts" an der gesellschaftlichen "Homo- und Transfeindlichkeit" geändert habe. In der Arbeit vor Ort werde deutlich, dass sich viele queere Menschen oft nicht trauen, Strafanzeige zu erstatten, wenn sie angepöbelt oder Opfer von Übergriffen werden, so Gümüş.



Außerdem käme hinzu, dass es zu wenig Wissen darüber gebe, was alles angezeigt werden kann. Eine Hemmschwelle gebe es zudem bei älteren schwulen Männern, die in Zeiten des Paragrafen 175 Erfahrung mit staatlicher Verfolgung gemacht und Angst davor haben, zur Polizei zu gehen. Inzwischen nehme die Polizei aber das Thema homo- und transfeindlicher Gewalt ernst. Durch regelmäßige Schulungen erreichen wir eine zunehmende Sensibilisierung für die Lebensrealitäten von LSBTIQ", erklärte Gümüş. Strafanzeigen würden auch dazu beitragen, homo- und transfeindliche Hasskriminalität statistisch sichtbarer zu machen. (pm/dk)