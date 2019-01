Pariser Oper sagt Auftritt von Ballett-Star nach homophobem Ausbruch ab

Polunin, hier noch ohne Putin-Tattoo, am Set eines viralen Videos zu einem Hosier-Song. Der Dreh wurde auch im Dokumentarfilm "Dancer – Bad Boy of Ballet" über ihn thematisiert (Bild: Univerum Film)

Das Ballettensemble der Pariser Oper hat am Montag angekündigt, dass es bei einer anstehenden "Schwanensee"-Produktion auf die Dienste des Star-Tänzers Sergei Polunin verzichtet. Der 29-Jährige sollte die Hauptrolle des Prinzen übernehmen, in der Produktion dargestellt als unterdrückter Schwuler.



Polunin hatte Ende Dezember vor allem in seinem Geburtsland Ukraine für Empörung gesorgt, als er in einem länglichen Empörungseintrag auf Instagram forderte, dass sich Ballettänzer männlicher geben sollten: Es gebe bereits eine Ballerina auf der Bühne und keinen Grund für eine zweite. "Männer sollten Männer sein und Frauen sollten Frauen sein. Maskuline und feminine Energien erzeugen eine Balance. Das ist der Grund, warum Du Eier hast".



An einen fiktiven – und offenbar schwulen – Balletttänzer schrieb Polunin weiter, dass Frauen nun Männerrollen übernehmen, "weil Du sie nicht fickst und Du eine Peinlichkeit bist". Männer sollten Wölfe und die Anführer einer Familie sein. "Höre auf, ein schwacher Mann zu sein, sei ein Kämpfer! Was läuft nur schief bei Dir?" Der wirre Eintrag endete mit der Aussage, dass Polunin keinen Respekt vor solchen Künstlern habe. "Das Leben wird Dich niederwerfen, Dich auf die Knie zwingen und Dich auswaschen. Du brauchst einen guten Schlag (slap), um Dich aufzuwecken."



Den Eintrag vom 29. Dezember hatte Polunin auf Englisch und Russisch verfasst und war in dem Netzwerk von vielen als homophober Ausbruch kritisiert worden. Ohne direkt auf die Kritik einzugehen, schrieb er am 3. Januar auf Instagram, jeder solle den Mut finden, seine Sexualität auszuleben, egal, ob hetero, schwul oder bisexuell. Eltern und Anführer sollten das unterstützen. Der Eintrag kritisierte zugleich Anführer, die mit "Angst" herrschten, und Künstler und Sportler, die ihre wahre sexuelle Orientierung verstecken: "Warum schätzt ihr Geld mehr als die Wahrheit? (…) Kein Respekt für eure Lügen".

Von Engagement ausgeladen

Die künstlerische Leiterin der Pariser Oper, Aurelie Dupont, betonte am Sonntag laut Medienberichten in einem Schreiben an ihre Angestellten, Polunin sei ein "talentierter Künstler", dessen Werte aber nicht mit denen der Oper in Verbindung zu bringen seien. Zuvor hatten sich offenbar mehrere Tänzer bei ihr beschwert. Tänzer Adrien Couvez hatte Polunin gar bei Twitter öffentlich als "peinlich" kritisiert und betont, dass die Pariser Oper für Respekt und Toleranz stehe.



Polunin gilt als "Bad Boy" des Balletts, der mit einer Alkohol- und Drogensucht und zuletzt mit seinen Einträgen in sozialen Netzwerken Schlagzeilen machte. Erst vor wenigen Tagen hatte er in einem inzwischen gelöschten Eintrag Personen mit Übergewicht angegriffen: "Lasst uns fette Menschen schlagen, wenn wir sie treffen. Das hilft ihnen und ermutigt sie, abzunehmen. Kein Respekt für Faulheit."



Im letzten November nahm er die russische Staatsbürgerschaft an und postete mehrfach Einträge, in denen er den russischen Präsidenten Wladimir Putin lobte. Auf Instagram zeigt er sich sogar mit einem großen Tattoo unter seinem Hals mit dem Konterfrei Putins. In Einträgen kritisierte er Russland-Sanktionen und betonte, Putin sei ein "Engel" und "voller Licht und Liebe": Ein Weltanführer Putin sei der "ultimative Sieg über das Böse". Auch lobte er Donald Trump, der "die Wahrheit verkündet" oder zurecht "Fake News" der Massenmedien beklage.



Der mehrfach ausgezeichnete Künstler, der zuletzt auch in den Spielfilmen "Mord im Orient Express" und "Red Sparrow" zu sehen war, wurde außerhalb der Bühnenwelt vor allem durch ein virales Video des Künstlers David LaChapelle bekannt, das ihn bei einer Performance zum Song "Take me to the church" von Hozier zeigt. Das Video wurde allein auf Youtube bislang über 26 Millionen mal aufgerufen. Das originale Musikvideo des irischen Sängers aus dem Jahr 2014 zeigt Gewalt gegen ein schwules Paar; das Lied kritisiert die homofeindliche Haltung der katholischen Kirche.

Die nächsten geplanten Auftritte hat Polunin am Wochenende am Nationaltheater München, in der Rolle des Graf Jean de Brienne in "Raymonda".