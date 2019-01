Köln: wilde von rhee sucht Web-Entwickler (w/m/d) in Vollzeit

Heute, 07:20h, noch kein Kommentar

Zur Verstärkung unseres Teams in Köln suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt



Web-Entwickler (w/m/d).



wilde van rhee steht für Branding und E-Commerce aus Leidenschaft. Seit über 10 Jahren setzen wir die Wünsche und Ziele unserer Kunden in die Realität um. Seit unserer Gründung durften wir für über 160 Unternehmen arbeiten, viele davon sind seit Jahren treue Kunden.



Deine Aufgaben



Als Teil von wilde van rhee übernimmst du individuelle Frontend- und Backend-Entwicklungen für Shopware und Magento, realisierst anspruchsvolle WordPress-Projekte und betreust herausfordernde Bestandskunden-Projekte.



Unser Grundsatz lautet "Idee zuerst". Wir wollen authentische Lösungen mit einem klaren Blick auf die Bedürfnisse unserer Kunden schaffen.



Was wir erwarten



• Ausbildung, Studium oder Quereinstieg, alles ist möglich

• Sehr gute MySQL- und PHP-Kenntnisse

• Einschlägige Erfahrung mit E-Commerce-Lösungen

• Du hast Spaß an komplexen, technischen Zusammenhängen und Spielereien

• Keine 9-to-5-Mentalität



Was dich erwartet



• Zentraler und moderner Arbeitsplatz, inkl. JobTicket

• Flexible Arbeitszeit

• Ein lockeres und schlagkräftiges Team

• Schulungen, Fachmesse oder Firmenausflüge

• Work hard, play hard – Für die Pausen zwischendurch stehen Xbox und Kicker bereit



So bewirbst du dich



Bitte schicke deine Bewerbung in digitaler Form, unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und deinem möglichen Eintrittstermin an Alex über .



wilde van rhee GmbH

Herr Alexander Boros

Thürmchenswall 76

50668 Köln

0221-57 08 11-0