Tel Aviv plant Zeltstadt für bis zu 2.000 ESC-Gäste

Das Finale des Eurovision Song Contest findet am 18. Mai statt – das Event steht unter dem Motto "Dare to Dream" (Wage zu träumen)

Tel Aviv plant für den Eurovision Song Contest im Mai eine Zeltstadt für bis zu 2.000 Besucher. Gäste könnten ihre eigenen Zelte mitbringen, hätten aber auch die Möglichkeit, in Caravans zu schlafen, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Der Wettbewerb wird im Expo-Kongresszentrum im Norden der israelischen Küstenstadt ausgetragen, die Zeltstadt soll im angrenzenden Jarkon-Park entstehen.



Das Finale der Show findet in diesem Jahr am 18. Mai statt. Fans aus allen Teilen Europas reisen oft schon zu den beiden Halbfinals in der Vorwoche und teilweise gar zu den gesamten beiden Probenwochen an. Tel Aviv mit seinen rund 430.000 Einwohnern erwartet nach eigenen Angaben mehr als 10.000 internationale Gäste zu dem Wettbewerb. Die ohnehin schon vergleichsweise hohen Preise für Hotelzimmer in der Stadt sind für diese Zeit teilweise massiv gestiegen.



Die Stadtverwaltung bemüht sich daher, Alternativen zu bieten. Im November bestätigte eine Sprecherin, dass die Stadt an einer möglichen Kooperation mit zwei Kreuzfahrtschiffen arbeite, die vor der Küste ankern sollen. Durch diese schwimmenden Hotels könnten Hunderte zusätzlicher Betten geschaffen werden. Allerdings gab es am Dienstag keine Bestätigung dafür, dass diese Idee noch im Gespräch ist.

Zeltstadt bleibt bis zum CSD

Die Zeltstadt soll den Angaben der Verwaltung zufolge unter anderem Duschen bieten, einen Partybereich, Stände mit Essen und Getränken und einen Fahrradverleih. Der Campingplatz soll insgesamt zwei Monate bestehen – auch noch im Juni während der CSD-Parade.



Die israelische Sängerin Netta hatte im Mai mit ihrem Song "Toy" den ESC in Portugal gewonnen. Dadurch findet der Wettbewerb 2019 regulär in dem Land statt. Bislang hatte Israel den Songcontest zwei Mal ausgetragen: 1979 und 1999 fand das Event in Jerusalem statt.



Der Entwurf der Bühne, die erneut vom deutschen Designer Florian Wieder entwickelt wird. Wie das Logo spielt sie mit Dreiecken und Sternen

Wer Deutschland in Tel Aviv vertreten wird, entscheidet sich am 22. Februar in Berlin: Dann wird in der Show "Unser Lied für Israel" der deutsche Beitrag gewählt. Antreten werden sechs Kandidatinnen und Kandidaten sowie das erst vor wenigen Tagen nachnominierte Duo Sisters, das aus den Sängerinnen Carlotta Truman und Laurita besteht. Das Erste, die Deutsche Welle und der ARD-Digitalsender One übertragen die von Barbara Schöneberger und Linda Zervakis moderierte Show live. (dpa/dk)