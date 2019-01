George Mason ist ein beliebter Pornodarsteller aus England (Bild: Hung Young Brit)

Der 35-jährige Pornostar George Mason steht in London mit seinem 24-jährigen Freund vor Gericht, weil beide vor rund einem Jahr an einem Dreier in der Londoner U-Bahn beteiligt waren und die Szene aufzeichneten. Das Video war für seine kostenpflichtige Pornoseite "Hung Young Brit" gedreht worden, ist dort aber inzwischen nicht mehr verfügbar. Auf anderen Seiten können Pornoliebhaber den kurzen Film aber noch konsumieren. Es ist zu sehen, wie drei Männer in einem Waggon Oral- und Analsex haben, während die Bahn von der Haltestelle Leicester Square nach Waterloo fuhr.



Die beiden Angeklagten mussten sich wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses am Freitag vor einem Amtsgericht im Stadtbezirk Westminster verantworten. Beide bekannten sich schuldig. Der dritte an der Szene beteiligte Mann konnte von der Polizei nicht identifiziert werden.



Die Polizei wurde nach einer Anzeige auf den Fall aufmerksam. Laut Staatsanwältin Victoria Murphy hatte ein Schwuler Mitte Februar 2018 das Video online entdeckt und die Behörden kontaktiert, "weil er dachte, dass das Video übers Ziel hinausgeschossen und moralisch inakzeptabel" sei.



Ein Standbild aus dem Video, das George Mason und seinen Freund vor Gericht brachten (Bild: Hung Young Brit)

Urteil am 1. Februar

Das Urteil gegen das Duo soll am 1. Februar gesprochen werden. Ein Vertreter der Website "Hung Young Brit" erklärte gegenüber dem amerikanischen Pornoportal "Str8UpGayPorn", dass die Angeklagten mit einer Geldstrafe und nicht mit einer Gefängnisstrafe rechneten. "George hat keinerlei Vorstrafen", so der Sprecher. "George wird jetzt auf der rechten Seite des Gesetzes stehen und – zumindest eine Weile – drinnen drehen. Oder auch draußen, aber nur in abgelegenen, privaten Gegenden." Mason sei aber ein "Porno-Süchtiger" und werde wohl nicht ewig auf öffentlichen Sex verzichten: "Ich weiß nicht, wie lange er sich aus dem Schlamassel heraushalten kann."



Mason ist ein Vertreter des "British Chav Porn" – "Chav" oder "Charver" sind auf der Insel abwertende Bezeichnungen für junge Menschen aus der Unterschicht, die teilweise durch unsoziales Verhalten auffallen und Sportbekleidung tragen. In britischen Schwulenpornos wird gern auf dieses Klischee zurückgegriffen. Auch Mädchen können "Chavs" sein – die bekannteste Vertreterin ist Vicky Pollard aus der Comedyserie "Little Britain". (cw)