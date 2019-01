Bayerische Staatsoper hält an Sergei Polunin fest

Polunin 2015 in einem Video, das ihn populär, und 2018 mit einem Tattoo und Instagram-Eintrag, der ihn berüchtigt machte (Bild: instagram / sergeipolunin

Heute, 19:33h,

Anders als das Ballettensemble der Pariser Oper hät die Bayerische Staatsoper an Auftritten des Tänzers Sergei Polunin fest. Der 29-Jährige soll wie geplant am Wochenende in der Rolle des Graf Jean de Brienne in "Raymonda" auf der Bühne des Nationaltheaters in München zu sehen sein.



"Man muss und kann nicht alle Kommentare diverser Künstler gut und richtig heißen", schrieb die Oper in einer kurzen Stellungnahme auf ihrer Webseite. "Selbstverständlich lehnt die Bayerische Staatsoper jegliche Form der Diskriminierung ab. Jedoch möchte das Haus die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Positionen persönlich, im Dialog und ohne jede Skandalisierung, die Menschen lediglich in eine Ecke drängt, führen."





Es entspreche nicht der Philosophie des Hauses, "Künstler auf Grundlage widersprüchlicher und unüberlegter Äußerungen zu beurteilen und einzig diese Beurteilung darüber entscheiden zu lassen, ob sie auftreten oder nicht." Sergei Polunin sei "ein herausragender Künstler" und als solcher "in dieser Spielzeit Gast am Bayerischen Staatsballett".

Mehrere Empörungen in Folge

Polunin war in den letzten Wochen in Kritik geraten, nachdem er sich auf Instagram sowohl auf Englisch als auch auf Russisch abwertend über Balletttänzer empörte, die zu wenig männlich, "schwach" und "peinlich" seien. Männer sollten Wölfe, Kämpfer und Anführer der Familie sein. "Männer sollten Männer sein und Frauen sollten Frauen sein. Maskuline und feminine Energien erzeugen eine Balance", so der gebürtige Ukrainer Ende Dezember.



Auch weil Polunin dem fiktiven Adressaten seines Wutausbruchs vorwarf, keine Frauen zu "ficken", weswegen diese nun Männerrollen übernehmen müssten, wurde der Eintrag vor allem in seiner Heimat als homofeindlich aufgefasst – zumal der Tänzer auch noch meinte, sein Gegenüber brauche einen Schlag, um aufzuwachen. Erst nach einigen Tagen reagierte der Künstler mit einem neuen Instagram-Eintrag, in dem er sich positiv über Schwule, Lesben und Bisexuelle äußerte.



Anfang der Woche hatte die Pariser Oper bekannt gegeben, bei einer anstehenden "Schwanensee"-Produktion auf die Dienste des Star- und Skandal-Tänzers zu verzichten, weil dessen Aussagen nicht mit den Werten des Hauses in Einklang zu bringen seien. Mehrere Mitarbeiter der Oper hatten sich, teils öffentlich, gegen das weitere Engagement ausgesprochen.



Kurze Zeit danach veröffentlichte Polunin einen weiteren Eintrag bei Instagram, in dem er wiederholte: "Wir können weibliche und männliche Energie nicht auf ein niedriges oder gleiches Niveau anpassen, weil dass die Balance der Natur und des Lebens zerstört. Das werde ich nicht zulassen." Später teilte er einen Eintrag eines Sängers, in dem dieser betont, dass man immer zu sich stehen sollte, egal, wie schwierig das Leben dadurch werde. "Korrekte Worte", kommentierte Polunin.



In der Ukraine hatten bereits frühere Einträge für Empörung gesorgt, in denen er – neben US-Präsident Donald Trump – den russischen Präsidenten Wladimir Putin als "Engel" und "voller Licht und Liebe" lobte und Sanktionen gegen Russland kritisierte. Inzwischen hat der Tänzer eine russische Staatsbürgerschaft und ein großes Putin-Tattoo unter seinem Hals.

Außerhalb der Opernwelt wurde Polunin ironischerweise durch ein virales Video bekannt, in dem er zu "Take Me to Church" von Hozier tanzt – der weltweite Hit des irischen Sängers beklagt die Homophobie der katholischen Kirche. Bereits in dem Video trug Polunin sein Bauchtattoo, ein Kolovrat, das er auch bei oberkörperfreien Tänzen auf Opernbühnen vorzeigt. Es handelt sich um ein altes slawisches Symbol für die Sonne – und ist vor allem bei russischen Neonazis beliebt. Eine russische Rechtsextremen-Miliz trägt es beim Krieg in der Ostukraine auf ihren Uniformen.