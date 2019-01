"Star Trek: Discovery" kehrt mit schwulem Paar zurück

Heute, 15:50h,

Netflix wird seinen Abonnenten ab Freitag (18. Januar) wöchentlich je eine neue Folge der Science-Fiction-Serie "Star Trek: Discovery" zum Streaming bereitstellen. Zu den Hauptdarstellern werden in dieser 13-teiligen zweiten Staffel die offen schwulen Schauspieler Anthony Rapp und Wilson Cruz gehören, die bereits in der ersten Staffel ein schwules Paar gespielt hatten – eine Premiere in der Welt von "Star Trek" (queer.de berichtete). In Staffel eins war Cruz allerdings nur ein "Recurring Cast Member", also keine Hauptfigur, die in allen Folgen auftaucht.



Die Fortsetzung der schwulen Liebesgeschichte stellt die Autoren allerdings vor einige Herausforderungen: Der von Cruz gespielte Schiffsarzt Dr. Hugh Culber wurde nämlich in der 10. Folge vom klingonischen Eindringling Voq (alias Ash Tyler) umgebracht (queer.de berichtete). Das führte in der realen Welt zu Kritik in sozialen Netzwerken, da LGBTI-Aktivisten immer wieder beklagen, dass schwule Figuren in Serien häufig ein bitteres Ende finden.

Wilson Cruz spielt keinen Geist

Offenbar haben sich die "Discovery"-Autoren aber einen Trick ausgedacht, um Cruz zurückbringen zu können – ein in Science-Fiction-Serien nicht ungewöhnlicher Schritt. Noch ist aber völlig unklar, wie die Rückkehr erklärt wird. In einem Interview mit einem Fanmagazin gab sich Cruz schmallippig. Der 45-Jährige antwortete auf die Frage, ob seine Rückkehr ein bislang in der Star-Trek-Welt nicht da gewesener Handlungsstrang sei, schlicht mit einem "Ja". Daraufhin fragte der Autor des Interviews: "Aber es ist nicht bloß eine Rückblende – du kommst irgendwie zurück. Andere Figuren reden mit dir. Du bist kein Geist". Wilson: "Korrekt. Das kann ich sagen."

Direktlink | Der englischsprachige Trailer von Staffel 2



Tig Notaro wird in Staffel 2 als Chefingenieurin dafür sorgen, dass ihr Raumschiff immer durch den TÜV kommt (Bild: CBS Interactive)

In der zweiten Staffel aus LGBTI-Sicht noch interessant: Die lesbische Komikerin Tig Notaro wird in einigen Folgen in die Rolle der Chefingenieurin Denise Reno schlüpfen. Notaro war in den letzten Jahren mit ihrer Amazon-Serie "One Mississippi" erfolgreich. Außerdem spielt sie in der Filmkomödie "Plötzlich Familie" mit Mark Wahlberg mit, der am 24. Januar in Deutschland anlaufen soll.



In der neuen Staffel dürften Trekkies auf ihre Kosten kommen, weil mehrere Elemente aus der ersten "Trek"-Serie aus den Sechzigerjahren auftauchen sollen, darunter auch das altehrwürdige Raumschiff Enterprise. Demnach soll Captain Christopher Pike (dargestellt von Anson Mount) wegen eines Notfalls das Kommando der Discovery übernehmen – Pike ist Kirks Vorgänger im Kapitänssessel der Enterprise (er tauchte in der Doppelfolge "Talos IV – Tabu" aus dem Jahr 1966 auf). Der Notfall ist science-fiction-typisch: Sieben rote Anomalien im Weltraum bereiten den Sternenfahrern Kopfzerbrechen – noch mehr, als ein furchterregendes Wesen namens Roter Engel erscheint.



Auch die Kultfigur Mister Spock kehrt zurück: Der Stiefbruder von Hauptfigur Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) wird dieses Mal von Ethan Peck, dem 32-jährigen Enkel von Gregory Peck, dargestellt. Spock wird, so kündigen es die Macher an, erneut eine große Rolle bei der Rettung des Universums spielen.



"Star Trek: Discovery" wurde vom amerikanischen Sender CBS in Auftrag gegeben und in Toronto gedreht. In den USA und Kanada wird die Serie auf dem Streamingportal CBS All Access ausgestrahlt. Außerhalb dieser zwei Länder läuft die Reihe bei Netflix. (dk)