Schwulenberatung Berlin sucht Mitarbeiter* für Suchtberatung

Die Schwulenberatung Berlin sucht zum 1. März 2019



Mitarbeiter* für die Suchtberatung.



Aufgaben:

- Suchtberatung /-therapie für schwule Männer/ Männer, die Sex mit Männern haben (MSM)/ Trans*- und Inter* Menschen

- Gruppenarbeit und Workshops



Voraussetzungen:

- psychologischer Psychotherapeut oder Sozialarbeiter/-pädagoge mit VDR anerkannter Suchttherapieausbildung, ggfls. in fortgeschrittener Ausbildung

- Interesse an Konzept(weiter)entwicklung – und umsetzung

- gute Kenntnisse der Lebenswelten der Zielgruppen

- sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

- teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel



Erwünscht:

- Berufserfahrung in der Beratung der Zielgruppen

- Berufserfahrung in der Arbeit mit Gruppen/Fortbildungsangeboten

- Gute Kenntnisse über Wirkweisen psychoaktiver Substanzen (Crystal Meth, GbL/GHB u.a.), insbesondere im Zusammenhang mit Sexualität

- Interesse an Netzwerkarbeit (Ärzt*innen, Suchttherapeut*innen, Multiplikator*innen u.a.)

- Zugehörigkeit zu der Zielgruppe LSBTI*



Umfang: 25 Stunden/Woche



Wir bieten:

- Mitarbeit in einem engagierten und kompetenten Team

- eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre

- Regelmäßige Supervision und Fortbildung



Eine Bewerbung von Interessenten mit Migrationshintergrund ist ausdrücklich erwünscht.



Bewerbungen bitte ausschließlich per E-Mail bis zum 4.2.2019 senden an unter Angabe der Kennziffer A1/2019/01 Sucht.



Weitere Informationen erhältlich bei Elke Fernholz unter Tel. (030) 233 690 95.