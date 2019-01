Sichere Herkunftsländer: Kretschmann knüpft Zustimmung an Bedingung

Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg / flickr) Ministerpräsident Winfried Kretschmann will das Prädikat "sicher" nur dann an die Maghreb-Staaten verteilen, wenn gleichzeitig festgestellt werde, dass die drei Länder für Homosexuelle unsicher sind (Bild:

Das Land Baden-Württemberg knüpft eine mögliche Zustimmung im Bundesrat zur Ausweitung sicherer Herkunftsländer auf drei Staaten Nordafrikas und auf Georgien an Bedingungen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte am Dienstag in Brüssel, ein entscheidender Punkt sei, wie künftig mit Asylanträgen etwa von Journalisten, Homosexuellen und religiösen Minderheiten aus diesen Ländern umgegangen werde. Ihre Anträge müssten so behandelt werden, als kämen diese Menschen nicht aus "sicheren" Herkunftsländern. Diese Zusicherung müsse Bestandteil des Gesetzgebungsverfahrens sein. Hier liege der grün-schwarzen Landesregierung aber noch nichts vor.



In dem seit Jahren geführten politischen Streit geht es um eine Ausweitung der "sicheren Herkunftsstaaten" auf Georgien, Algerien, Tunesien und Marokko. Der Bundestag stimmte dem Vorhaben der schwarz-roten Bundesregierung bereits zu. Der Gesetzentwurf muss aber noch durch den Bundesrat, wo eine Mehrheit derzeit noch ungewiss ist. Kretschmann warf der schwarz-roten Bundesregierung vor, sich um die Mehrheitsbildung in der Länderkammer nicht besonders gekümmert zu haben. "Das zu machen, ohne mit den Länderregierungen Kontakt aufzunehmen und nachher ein großes Geschrei anzufangen, ist nicht zielführend." Wer Mehrheiten bekommen wolle, müsse etwas dafür tun.

CDU hält an Prädikat "sicher" für Verfolgerstaaten fest

Landesjustizminister Guido Wolf (CDU) sagte hingegen, er gehe fest davon aus, dass Baden-Württemberg der Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten im Bundesrat zustimmen werde. Wolf war in der Vergangenheit durch Nähe zu homophoben Organisationen aufgefallen (queer.de berichtete). Zum Asylrecht hatte sich auch Vizeregierungschef Thomas Strobl (CDU) ähnlich wie Wolf geäußert.



Kretschmanns Regierung hatte im Koalitionsvertrag von 2016 vereinbart, dass Baden-Württemberg die Ausweitung der sicheren Herkunftsländer auf Algerien, Tunesien und Marokko unterstützen werde, wenn die hohen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt seien.



Der Bundestag hatte vergangene Woche mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD, AfD und FDP der Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten zugestimmt, obwohl alle drei Maghreb-Staaten Homosexuelle verfolgen lassen (queer.de berichtete). Im Bundesrat müssten mindestens zwei Länder zustimmen, in denen die Grünen oder die Linken an der Regierung beteiligt sind, damit die Neuregelung in Kraft tritt. (dpa/dk)