Supreme Court erlaubt Trans-Verbot im US-Militär

Heute, 17:04h,

Der amerikanische Supreme Court hat am Dienstag mit fünf gegen vier Stimmen eine einstweilige Verfügung gegen das Trans-Verbot im US-Militär aufgehoben. Die Höchstrichter sind damit einer Bitte des Justizministeriums gefolgt. Alle Richter, die dem Trans-Verbot zustimmten, wurden von republikanischen Präsidenten ernannt, alle, die dagegen stimmten, von demokratischen Präsidenten.



Laut "New York Times" gilt das Verbot jetzt für alle Transpersonen, mit Ausnahme einiger hundert Trans-Soldaten, die bereits jetzt in Army, Navy, Marine Corps, Air Force und Coast Guard dienen. Außerdem würden Transpersonen akzeptiert, die bereit seien, "in ihrem biologischen Geschlecht" den Dienst an der Waffe zu tun.



Das Trans-Verbot in den Streitkräften war von Präsident Barack Obama 2016 aufgehoben worden, sein Nachfolger Donald Trump führte es im Juli 2017 aber erneut ein (queer.de berichtete). Der Republikaner begründete das "mit enormen medizinischen Kosten und Störungen, die Transgender im Militär mit sich" brächten.



Daraufhin klagten mehrere Trans-Soldaten dagegen, größtenteils mit Erfolg. Mehrere Gerichte hielten das Verbot – auch in einer "nachgebesserten" Fassung, für eine verfassungswidrige Diskriminierung. Zuletzt urteilte allerdings ein Gericht in der Hauptstadt kurz nach dem Jahreswechsel, dass das Verbot rechtens sei (queer.de berichtete).

Großer Sieg für Trump

Die Entscheidung ist ein Sieg für den Präsidenten, der bereits für die Entsendung von zwei der neun Höchstrichter am Supreme Court verantwortlich ist. Zuletzt setzte er den erzkonservativen Richter Brett Kavanaugh trotz Vergewaltigungsvorwürfen durch (queer.de berichtete). Beide von ihm ernannte Richter, neben Kavaugh auch Hardliner Neil Gorsuch, stimmten für die Einführung des Verbotes.



Das letzte Wort für das Verbot ist noch nicht gesprochen, da noch mehrere Gerichtsverfahren anhängig sind. Am Ende wird wohl wieder der Supreme Court darüber entscheiden. Wegen ihrer Mehrheit könnten die konservativen Richter aber erneut das Trans-Verbot mit fünf gegen vier Stimmen durchwinken.



In einer ersten Reaktion auf Twitter kündigte Chad Griffin, der Chef von Amerikas größter LGBTI-Organisation Human Rights Campaign, Widerstand gegen das Trans-Verbot an. Dieses schade nicht nur Trans-Soldatinnen und -Soldaten, sondern auch der nationalen Sicherheit. LGBTI-Aktivisten und Bürgerrechtler hatten stets argumentiert, dass die Trump-Regierung keine Beweise vorgelegt habe, dass Transpersonen dem Militär Schaden zufügen würden, seitdem ihnen vor zweieinhalb Jahren erlaubt wurde, offen zu dienen.



Allowing Trump & Pences trans military ban to go into effect harms active duty transgender troops and our national security. We will fight this harmful and discriminatory ban until it is fully defeated. https://t.co/dIE24ARwEn Chad Griffin (@ChadHGriffin) January 22, 2019 Twitter / ChadHGriffin

Auch das National Center für Transgender Equality kritisierte die Entscheidung des Gerichts scharf. Diese sei ein "Angriff auf Transpersonen im ganzen Land".



THREAD: In a 5-4 decision, #SCOTUS granted a request from the Trump Administration to let them begin implementing their #TransMilitaryBan while the case proceeds through the courts. Put simply: Transgender service members are under grave threat. pic.twitter.com/khPFv21PfL National Center for Transgender Equality (@TransEquality) January 22, 2019 Twitter / TransEquality

ACLU: Trans-Verbot nicht augesetzt

Nun ist der Streit um die Deutungshoheit der Entscheidung entbrannt: Die Bürgerrechtsorganisation ACLU argumentierte, dass Trumps Verbot nach wie vor landesweit ausgesetzt sei. Die ACLU begründete das damit, dass sich der Oberste Gerichtshof nicht mit einem Verfahren befasst habe, bei dem ein Gericht im Bundesstaat Maryland das Verbot landesweit ausgesetzt habe. Aus Sicht der ACLU hat dieses Urteil damit bis zu einem Urteil einer Berufungsinstanz weiter Bestand.



It's deeply upsetting that the Supreme Court lifted blocks on the trans military ban that were secured by two lawsuits while federal courts continue to review.



It did NOT lift the nationwide block secured in our case, Stone v. Trump, which is before a court in Maryland. ACLU (@ACLU) January 22, 2019 Twitter / ACLU

Unter vielen US-Verbündeten gibt es weniger Sorgen um Trans-Soldaten: So wurde im September 2016 bekannt, dass das britische Militär mit Chloe Allen erstmals eine Trans-Frau an der Front einsetzt (queer.de berichtete). Auch in der Bundeswehr ist Transsexualität kein Ausschlussgrund: Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen stellte vor zwei Jahren bei einem LGBTI-Workshop fest, dass Vielfalt die Streitkräfte stark mache. "Deswegen werben wir ja mehr denn je um Talente. Und ob sie nun schwul, lesbisch, transsexuell oder heterosexuell sind, sie sind uns mit ihrem Können willkommen", so die christdemokratische Politikerin aus Niedersachsen (queer.de berichtete). (dk)