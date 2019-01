Schwulenberatung Berlin sucht Sozialarbeiter*in

Heute, 02:15h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die niedrigschwellige Anlaufstelle für LSBTI* Geflüchtete im "Café kuchus" in Berlin-Kreuzberg



eine*n Sozialarbeiter*in Teilzeit (15 Std/W).



Aufgaben:

- Anleitung des offenen Treffs für LSBTI* Geflüchtete jeden Dienstag und Freitag von 14-18 Uhr

- Clearing der Bedarfe

- psychosoziale Einzelberatung

- Unterstützung bei Antragsstellungen

- Vermittlung in weiterführende Angebote

- Zusammenarbeit mit anderen Angeboten der Schwulenberatung Berlin

- Kooperation mit anderen Organisationen

- Teilnahme an Teamsitzungen, Supervision und Fortbildungen



Voraussetzungen:

- Bachelor soziale Arbeit oder vergleichbare Qualifikation auch aufgrund von Erfahrungen

- sicherer Umgang mit MS Office

- deutsche Sprachkenntnisse (C1 oder höher)

- englische Sprachkenntnisse (B2 oder höher)

- hohe Sozialkompetenz

- ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

- eine sorgfältige, systematische und effiziente Arbeitsweise

- zuverlässiges und eigenverantwortliches Arbeiten

- teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel



Erwünscht:

- relevante Berufs-/Praxiserfahrung im sozialen/ sozialpädagogischen Bereich

- einschlägige Erfahrungen in der Arbeit mit Geflüchteten

- Erfahrungen in Konfliktmanagement

- Zugehörigkeit zu der Zielgruppe LSBTI*

- eigene Migrations- oder Fluchterfahrung

- interkulturelle/Diversity Kompetenz

- Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen



Bewerbungen

bis einschließlich 03. Februar 2019 mit dem Kennwort 2019-A3-02

- per Email an oder

- per Post an Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin



Bei Fragen bitte an Stephan Jäkel wenden: .