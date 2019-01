Schwulenberatung Berlin sucht Sprachmittlungen als Minijob

Heute, 02:28h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt



Sprachmittlungen als Minijob für die Sprachen Arabisch, Farsi, Russisch, Georgisch, Türkisch, Ukrainisch, Urdu, und weitere für Geflüchtete relevanten Sprachen.



Aufgaben:

- LSBTI* sensible Sprachmittlung von Beratungsgesprächen an verschiedenen Standorten innerhalb der Schwulenberatung Berlin,

- schriftliche Übersetzungen von Schreiben auf Deutsch nach Arabisch/Farsi/Russisch und umgekehrt,

- ggfs. Teilnahme am internen Fortbildungscurriculum für Sprachmittlende,

- in Zukunft auch videogestützte Sprachmittlung von Beratungsgesprächen innerhalb der Schwulenberatung Berlin.



Voraussetzungen:

- sicherer Umgang mit MS Office,

- deutsche Sprachkenntnisse (C1 oder höher),

- Sprachkenntnisse in eine der oben aufgeführten Sprache (C1 oder höher),

- ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit,

- eine sorgfältige, systematische und effiziente Arbeitsweise,

- zuverlässiges Arbeiten,

- teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel.



Erwünscht:

- Erfahrungen in LSBTI* sensibler Sprachmittlung,

- Zugehörigkeit zu der Zielgruppe LSBTI*,

- eigene Migrations- oder Fluchterfahrung,

- interkulturelle/Diversity Kompetenz,

-Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen.



Bewerbungen

bis einschließlich 03. Februar 2019 mit dem Kennwort 2019-A3-04

- per Email an oder

- per Post an Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin.



Bei Fragen bitte an Stephan Jäkel wenden: .