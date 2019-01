Édouard Louis' persönliche Kampfschrift

Von Fabian Schäfer

50 Jahre alt ist Édouard Louis' Vater. Kein alter Mann, aber gebeutelt von der Arbeit in einer nordfranzösischen Fabrik mitsamt Arbeitsunfall. Er kann kaum mehr laufen, nachts braucht er ein Beatmungsgerät. Schlimmer noch als unter seiner Arbeit leidet er unter der Politik, die all das zugelassen hat, die den Frührentner zur Arbeit gezwungen hat.



"An meine Kindheit habe ich keine einzige glückliche Erinnerung", lautete der erste Satz von Édouard Louis' Weltbestseller "Das Ende von Eddy. Darin schildert er, wie er als schwuler Junge in der nordfranzösischen Provinz aufgewachsen ist und wie er der Homophobie und Perspektivlosigkeit entkommen ist (queer.de rezensierte). Vier Jahre später ist nun sein drittes Werk "Wer hat meinen Vater umgebracht" erschienen.

Seine Familie als Exempel, an der er seine Kritik herleitet



"Wer hat meinen Vater umgebracht" ist am 23. Januar auf Deutsch im S. Fischer Verlag erschienen

Darin revidiert er diesen ersten Satz. Er erinnert sich an glückliche Momente, an die Ambivalenz seines Vaters, der ihm einerseits misstraut und in der nächsten Sekunde verteidigt. Der 26-Jährige beschreibt auch seine eigene Ambivalenz: "Ich habe oft das Gefühl, dass ich dich liebe – aber ich hatte das Bedürfnis zu sagen, dass ich dich hasse."



Louis verortet seinen Vater als ein Opfer seiner Umstände. Er analysiert die Vergangenheit seiner Familie, um ihr nicht eine individuelle Schuld zu geben, sondern ihre Homophobie als Produkt von Erziehung, gesellschaftlichen Prozessen – und schließlich über all dem – der Politik zu sehen. Seine Familie dient als Exempel, an der er seine soziale Kritik herleitet.



Seit Édouard Louis seinen ersten Roman veröffentlicht hat, ist der erst 26-Jährige zu einem der führenden linken Intellektuellen Frankreichs aufgestiegen. Gemeinsam mit dem Schriftsteller und Freund Didier Eribon ("Rückkehr nach Reims") und dessen Partner Geoffroy de Lagasnerie bildet er eine Art wortführendes linkes Triumvirat, das sich für Solidarität und Gleichberechtigung und gegen Klassismus einsetzt – und ganz genau weiß, wovon es spricht, da selbst erlebt.



Édouard Louis ist eine starke, radikale, junge, queere, linke Stimme



Im September 2015 haben Louis und de Lagasnerie ein Manifest veröffentlicht, das "Manifest für eine intellektuelle und politische Gegenoffensive". Darin sprechen sie sich gegen die rechte Diskursbestimmung aus und stellen vier Prinzipien auf, diese zu beenden. Das letzte davon ist das Prinzip der Intervention. "So oft wie möglich zu intervenieren, Raum einnehmen. Kurz: Die Linke zum Leben bringen."



Genau das tut Édouard Louis in "Wer hat meinen Vater umgebracht": Er verbindet seine persönliche Geschichte, geschrieben als Monolog, mit einer politischen Kampfschrift. Er klagt an, er benennt ganz konkret Frankreichs Probleme (die kürzlich mit den Protesten der Gilets Jaunes einen öffentlichen Ausdruck hervorgebracht haben) und er kritisiert politische Eliten und Klassismus. "Literatur muss kämpfen", sagt Louis, "für all jene, die selbst nicht kämpfen können".



Am Ende steht Louis' ganz persönliche Entwicklung, die Reflexion seines Aufwachsens, die zu Versöhnung, sogar Eingestehen von Bewunderung und Liebe führt. Und eine starke, radikale, junge, queere, linke Stimme, die nicht nur Frankreich offenbar dringend nötig hat.

Ein Wort in eigener Sache

