Deutsches "Drag Race" geplant

In jeder Folge zeigt sich auch RuPaul in ihren besten Outfits (Bild: VH1)

Heute, 10:44h,

Das amerikanische Erfolgsformat "RuPaul's Drag Race" soll nach Angaben des Münchner Boulevardblatts "Abendzeitung" in einer deutschen Version ins Fernsehen kommen. Laut dem Bericht finden dazu bereits mehrere Castings statt. Die Show solle dann von einem Sender der privaten ProSiebenSat.1-Gruppe ausgestrahlt werden. Ein Sprecher der Gruppe erklärte allerdings: "ProSieben sucht keine Kandidaten."



"RuPaul's Drag Race" startete 2009 in den USA, im kleinen LGBTI-Kabelkanal Logo. Bei der Reihe handelt es sich um eine traditionelle Castingshow, in der Dragqueen-Kandidatinnen jede Woche Aufgaben erfüllen müssen – und jede Woche muss eine der Künstler nach Hause gehen, bis "Americas Next Drag Superstar" feststeht.

Direktlink | Der Trailer für die neuste "All Stars"-Staffel in den USA

Bislang wurden zehn reguläre Staffeln und drei "All Stars"-Staffeln ausgestrahlt, die vierte läuft gerade. Das Format ist 2017 zum größeren Sender VH1 gewechselt und konnte in den letzten Jahren auch Kritiker begeistern und TV-Preise einsammeln. Letztes Jahr gewann die Sendung erstmals den Emmy als beste Reality-Spielshow – und stach unter anderem Showgiganten wie Heidi Klums "Project Runway" oder die Gesangs-Castingshow "The Voice" aus (queer.de berichtete).



RuPaul Charles nach dem Sieg bei der Emmy-Preisverleihung

Olivia Jones als deutsche RuPaul?

In der US-Version fungiert RuPaul als Moderator und am Ende jeder Ausgabe in extravaganten Outfits als Chef-Jurorin. Laut dem AZ-Bericht könnte diese Aufgabe in Deutschland von der Hamburger Dragqueen Olivia Jones übernommen werden. Die Dschungelcamp-Zweite versuchte sich bereits 2013 als Reality-Moderatorin, ihre RTL-Sendung "VIP-Bus" hatte aber miserable Quoten (queer.de berichtete).



Olivia Jones in der ARD-Talkshow "Maischberger"

Die Realityshow ist bereits international adaptiert worden: In Thailand läuft gerade die zweite Staffel. Außerdem soll dieses Jahr die erste britische Staffel für den öffentlich-rechtlichen Internetsender "BBC Three" produziert werden. In dieser Version soll RuPaul wie in den USA Moderator und Chef-Jurorin sein. In Deutschland ist bislang nur die US-Version erhältlich – derzeit können alle zehn regulären Staffeln auf Netflix abgerufen werden (teilweise in Originalfassung mit deutschen Untertiteln, teilweise optional mit deutschem Voiceover).



Ob die deutsche Version wirklich ins TV kommt, ist indes noch unklar. Bereits 2013 hatte es Pläne für ein deutsches "Drag Race" gegeben, die allerdings im Planungsstadium verblieben sind (queer.de berichtete). (dk)