Empörung über Schmiererei auf Gedenkstele für homosexuelle NS-Opfer

LGBTI-Aktivisten machen Homophobie für die Schmiererei an der Stele für NS-Opfer verantwortlich (Bild: Bündnis gegen Trans- und Homophobie)

Unbekannte haben die Info- und Gedenkstele für die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus und des Paragrafen 175 am Nürnberger Sterntor mit roter Farbe beschmiert. Der Vorfall ereignete sich laut "Bayerischem Rundfunk" offenbar am Wochenende. Die Stele des Nürnberger Künstlers Christof Popp war 2013 errichtet worden.



Das Nürnberger Bündnis gegen Trans- und Homophobie erklärte am Dienstag, man werte diese Schmiererei "als Schädigung des Andenkens an die Opfer und auch als Ausdruck von Homophobie". Daher werde man Strafanzeige erstatten und hoffe, dass die Stadtverwaltung dies auch tun werde.



Die Aktivisten wiesen darauf hin, dass "die Ablehnung homosexueller Identität oder explizite Homophobie immer noch sehr weit verbreitet" sei. "Wir befürchten, dass die Sachbeschädigung vor diesem Hintergrund geschah und wollen mit der Anzeige verdeutlichen, dass wir das nicht dulden."

Wiederholt Berliner Gedenkstätten beschädigt

In den letzten Jahren ist es immer wieder zu Beschädigungen von Gedenkstätten für Homosexuelle gekommen, insbesondere in Berlin. Erst im vergangenen Oktober kratzten Unbekannte etwa die Augen von Anita Augspurg (1857-1943) und Karl Heinrich Ulrichs (1868-1935) auf Gedenktafeln am Berliner Magnus-Hirschfeld-Ufer aus – diese Tafeln sollen an die erste homosexuelle Emanzipationsbewegung erinnern (queer.de berichtete).



Kurz zuvor war außerdem die 2008 errichtete Berliner Gedenkstätte für von den Nazis verfolgte Homosexuelle beschädigt worden. Unbekannte brannten in die Steinplatte vor dem Sichtfenster des Mahnmals den Schriftzug "HIV" ein (queer.de berichtete). Das Mahmal war bereits mehrfach beschädigt worden. Bislang konnte noch nie ein Täter ermittelt werden. (dk)