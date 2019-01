Peter Illmann moderiert künftig bei WDR 4

Peter Illmann will sein Knowhow über die Musik der Siebziger- und Achtzigerjahre bei "Ab ins Wochenende" einbringen (Bild: WDR)

Jeden Freitag startet der Oldies-Radiosender WDR 4 ab 18 Uhr mit Partymusik der Siebziger- und Achtzigerjahre ins Wochenende. Das bisherige Moderationsduo der vierstündigen Sendung "Ab ins Wochenende" um Martina Emmerich und "ARD-Morgenmagazin"-Moderator Peter Grossmann, das die Sendung abwechselnd präsentiert, bekommt Verstärkung: Ab sofort gehört auch der offen schwule Radio- und Fernsehmoderator Peter Illmann zum Team – er wird seine erste Sendung bereits am 25. Januar präsentieren.



Der 59-jährige ist in Dortmund geboren, deshalb ist der neue Job für ihn auch etwas Besonderes: "Der WDR hat meine Kindheit und Jugend begleitet, daher freue ich mich besonders, wieder in meiner 'alten Heimat' und bei WDR 4 wieder im Radio zu moderieren", so Illmann.



"Peter Illmann hat die Achtzigerjahre in Deutschland als Musikjournalist geprägt wie kaum ein zweiter. Und in den 70ern kennt er sich nicht weniger gut aus", sagt Ulf Pohlmeier, stellvertretender Programmchef bei WDR 4. Da bei "Ab ins Wochenende" genau diese Musik gespielt werde, passe Illmann "als authentische Radiopersönlichkeit perfekt".



Als Moderator der ARD-Sendung "Formel Eins" war Illmann einem Millionenpublikum bekannt worden. Im Fernsehen moderierte er auch "P. I. T. – Peter-Illmann-Treff" sowie die Musiksendung "Peter's Pop-Show". Später war er hauptsächlich für den Bayerischen Rundfunk sowie verschiedene andere Radio- und Fernsehsender tätig. Bei WDR 4 war er bereits häufiger als Studiogast und Co-Moderator zu hören.



Eine Autogrammkarte aus den Achtzigerjahren

Coming-out vor gut sechs Jahren

Illmann hatte sich erst im Dezember 2012 als schwul geoutet. Als wichtigsten Grund, warum er seine Homosexualität so lange verheimlicht hatte, nannte Illmann gegenüber der "Bild am Sonntag" Rücksicht auf seinen Vater, der ein Jahr zuvor gestorben war (queer.de berichtete). (ots/dk)