Premiere: Erzbischof Koch bei stillem Gedenken an homosexuelle NS-Opfer

Heute, 16:29h,

Anlässlich des 74. Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Ausschwitz laden der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg und die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas am Sonntag wie in den Vorjahren zu einem stillen Gedenken am Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in Berlin-Tiergarten ein. Dieses Jahr haben laut LSVD mehr als 100 Engagierte aus Politik und Zivilgesellschaft ihre Teilnahme angekündigt, darunter auch erstmals der Berliner Erzbischof Heiner Koch.



Koch hatte sich in den letzten Jahren mit widersprüchlichen Äußerungen über Schwule und Lesben hervorgetan. So sagte er etwa vor rund vier Jahren, dass Homosexuelle nicht pauschal Sünder seien (queer.de berichtete). Im selben Jahr bezeichnete er Homosexualität aber auch als "beschränkt" und nicht "gelungen" (queer.de berichtete). Außerdem machte er Stimmung gegen die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht (queer.de berichtete).



Seit seiner Amtseinführung in Berlin 2015 stand Koch allerdings in stetem Kontakt mit LGBTI-Aktivisten. Bei diesen Gesprächen zeigte sich der katholische Würdenträger entsetzt über das Schicksal von queeren Flüchtlingen (queer.de berichtete).

Bundestags-Vize und Bundesminister kündigen sich an

Als weitere hochrangige Gäste haben sich unter anderem die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Petra Pau (Die Linke), Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Bürgermeisterin Ramona Popp (Grüne), Bürgermeister Klaus Lederer (Die Linke) sowie der Fraktionschef der Berliner FDP, Sebastian Czaja, angekündigt.



Sie wollen daran erinnern, dass die Nationalsozialisten Homosexualität für eine "widernatürliche Veranlagung" hielten, für eine den so genannten "Volkskörper" schädigende "Seuche", die "auszurotten" sei. Schon kurz nach der nationalsozialistischen Machtergreifung wurden im März 1933 die lesbischen und schwulen Lokale Berlins geschlossen. Die vollständige Infrastruktur der ersten deutschen Homosexuellenbewegung, Lokale, Vereine, Verlage sowie Zeitschriften wurden aufgelöst, verboten, zerschlagen und zerstört. Im Herbst 1934 setzte die systematische Verfolgung homosexueller Männer ein.



Alle Menschen sind herzlich eingeladen, sich an dem gemeinsamen stillen Gedenke zu beteiligen. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass gerne auch Blumen und Kerzen mitgebracht werden können. (pm/dk)